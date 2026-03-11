Slušaj vest

Vratio se Srđan Blagojević na mesto trenera u FK Partizan, na opšte iznenađenje srpske sportske javnosti, ali i većine navijača crno-belih.

Novi-stari trener Partizana Srđan Blagojević samo dan nakon što je ponovo ustoličen za šefa struke, povukao je jedan potez.

Povukao prvi potez - Srđan Blagojević Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Kako stoji na zvaničnom sajtu FK Partizan fudbaler ovog kluba Leonard Ovusu biće pozajmljen Fredrikstadu. Igrač iz Gane biće član norveškog kluba sve do kraja 2026. godine.

Zanimljivo Leonard Ovusu (28) i prethodnu godinu proveo je u Fredrikstadu, a dva kluba su se saglasila da saradnju produže do završetka tekuće kalendarske godine. Ove zime se nakratko vratio u Humsku i trenirao poslednjih dana sa ekipom, ali nije konkurisao za tim.

Leonard Ovusu u dresu Partizana Foto: Srdjan Stevanovic ©/2024 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Po isteku pozajmice u Fredrikstadu Leonard Ovusu će postati slobodan fudbaler. U Humsku je stigao u januaru 2024. godine kada je potpisao dvogodišnji ugovor. Kada je nova uprava na čelu sa Rasimom Ljajićem i Predragom Mijatovićem prošle godine ušla u klub, bili su iznenađeni visinom plata velikog broja fudbalera.

Među onima koji je imao veliku platu, za klub koji ima dug od 60 miliona evra, bio je i Leonard Ovusu. Naime, defanzivni vezni iz Gane imao je ganatovana mesečna primanja u Humskoj u visini od 30.000 evra, bez bonusa i premija. To znači 360.000 evra godišnje, što je ozbiljna plata za fudbalera koji je odigrao svega 26 utakmica, bez ijednog gola.