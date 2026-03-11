Slušaj vest

Fudbalska reprezentacija Irana neće učestvovati na Svetskom prvenstvu 2026. godine, koje će organizovati SAD, Meksiko i Kanada od 11. juna do 19. jula.

Razlog za otkazivanje odlaska na Mundijal jeste ratna operacija SAD i Izraeal protiv Irana, koja je uz velike civilne žrtve ušla u drugu nedelju i ne nazire joj se kraj.

Danima već gori sve u Teheranu Foto: ABEDIN TAHERKENAREH/EPA

Država donela odluku

Fudbaleri Irana trebalo je da igraju u Americi, u grupi sa Belgijom, Egiptom i Novim Zelandom. Ministar sporta Irana Ahmad Donjamali je izjavio:

- Nakon što je korumpirana vlada ubila našeg lidera, više nema uslova koji bi nam omogućili da se takmičimo na Svetskom prvenstvu. S obzirom na brutalne akcije protiv Irana – dva rata su nam nametnuta u roku od osam ili devet meseci, što je rezultiralo smrću hiljada naših sunarodnika, očigledno je da ne želimo da učestvujemo na Mundijalu pod ovim okolnostima - citira ga TV2.

Dve reprezentacije na čekanju

Nakon povlačenja Islamske Republike Iran sa Svetskog prvenstva nije poznato ko će zameniti tu reprezentaciju. Navodno, najveće šanse da ode na Mundijal ima Irak.

Prema pravilima turnira, ako se učesnik povuče ili bude isključen, FIFA može imenovati drugi tim po sopstvenom nahođenju. Tipično, organizacija, u ovom slučaju Azijska konfederacija, zadržava svoju kvotu i bira najbolji tim među onima koji se nisu kvalifikovali za finalni turnir.

Navijači fudbalske reprezentacije Irana Foto: Xia Bohan / imago sportfotodienst / Profimedia

Irak prijavio problem

Trenutno se Irak i dalje takmiči u plej-ofu za pravo učešća na Svetskom prvenstvu 2026. godine. Ako ne uspeju da pobede, gotovo sigurno će se kvalifikovati na osnovu gore navedenih kriterijuma. Ako se Irak kvalifikuje za Svetsko prvenstvo 2026. godine na osnovu zasluga, sledeći tim u redu biće Ujedinjeni Arapski Emirati, najbolji tim u konfederaciji koji se nije kvalifikovao za turnir.

Irak bi trebalo da u plej-ofu igra protiv Bolivije ili Surinama u meksičkom gradu Montereju 31. marta, a pobednik tog duela izboriće plasman na Mundijal. Sa zatvorenim iračkim vazdušnim prostorom do 1. aprila zbog eskalacije sukoba, Irak je zabrinut da neće moći da dovede igrače i stručni štab u Meksiko. Igrači nisu obezbedili vize zbog zatvaranja stranih ambasada, a selektor Grejem Arnold koji se nalazi u Ujedinjenim Arapskim Emiratima zatražio je odlaganje baraž utakmice.