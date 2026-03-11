Slušaj vest

OFK Beograd prošle godine izborio je plasman u UEFA takmičenja, međutim zbog administrativnih problema nisu mogli da se takmiče u Evropi.

Ove sezone OFK Beograd ima takođe evropske ambicije, trenutno su sedmi na tabeli i nadaju se plasmanu u plej-of.

Itan Hord u dresu OFK Beograda protiv Partizana

Promene tokom zime

Ekipa OFK Beograda ove zime doživela je ozbiljno tumbanje, umesto Sima Krunića na mesto trenera došao je Jovan Damjanović, a posle odlaska nekolicine važnih igrača kao što su Džej Enem, Dioga Bezere, Nikole Kneževića i Aleksandra Đermanovića, na Karaburmu su stigle novajlije Itan Hord, Slobodan Stanojlović, Mamadu Fal, Tajrel Vouter, Jakuba Silue...

Itan Hord zadužio je dres OFK Beograda sa brojem devet, kako bi zamenio Džeja Enema koji je prešao u Crvenu zvezdu. Snažni Amerikanac visok 196 cm navikao je na život u Srbiji, jer je godinu dana proveo u Ubu igrajući za Jedinstvo. Rođen je u Viskonsinu, ima 24 godine i veliku želju da se nametne.

Amerikanac na Karaburmi

Bio je Amerikanac jedan od najboljih u pobedi nad Partizanom pre dve nedelje. Borio se sa defanzivcima crno-belih, a onda bio veoma srećan posle dva gola Milana Rodića u Humskoj.

- Zaista je posebno iskustvo. Prezadovoljan sam što sam ovde i što imam priliku da radim u ovakvom okruženju. Stručni štab mi mnogo znači. Vode računa da se osećam sigurno na terenu, da razumem sve taktičke zahteve i da igram u ulozi u kojoj mogu najviše da doprinesem timu - rekao je Itan Hord i nastavio:

- Kada mi je potreban prevod ili dodatno objašnjenje, uvek imam podršku. Često ostajemo i posle treninga kako bismo radili individualno, da budem potpuno spreman za utakmicu. Zaista rade mnogo za mene i veoma sam im zahvalan na svemu.

Itan Hord na treningu Foto: www.ofkbeograd.com

Jasna vizija OFK Beograda

Veruje Itan Hord da OFK Beograd u narednim utakmicama može da popravi položaj na tabeli i domogne se plej-ofa.

- Rekao bih da težimo nečemu većem. Pokazali smo da možemo da pobedimo Partizan, ali sada je najvažnije da budemo konstantni. Idemo ka tome da budemo najbolja verzija sebe i da dođemo do najvišeg nivoa koji možemo. Klub ima jasnu viziju, da pobeđuje. O tome pričamo svakog dana. Sve je postavljeno tako da znamo šta nam je cilj i kako do njega da dođemo. Ako pobeđujemo i igramo dobro, znači da svi radimo svoj posao i tada dolaze dobre stvari.

Zanimljivo, Hordov fudbalski razvoj bio je specifičan, jer je pre napadačke uloge igrao na poziciji štopera.

– Tranzicija nije bila previše teška jer sam pre profesionalne karijere bio štoper. Kada sam postao profesionalac, prešao sam u napad. Bio sam jedan od mlađih igrača i tim mi je pomogao da se prilagodim. Najveća korist od igranja štopera je to što sada bolje razumem kako defanzivci razmišljaju, kada da izvršim presing i kako da zauzmem poziciju koja će im najviše otežati posao.

Itan Hord u dresu OFK Beograda protiv Novog Pazara Foto: www.ofkbeograd.com

Brat krenuo istim putem

Ne krije Amerikanac da bi voleo da krene istim putem kao i njegov prethodnik iz Holandije Džej Enem koji je sada u Crvenoj zvezdi.

– Da, nadam se. Svakako. Veoma je važno. Ako koristim OFK kao “platformu” za napredak, to znači da dobro radim svoj posao ovde. Ako pomognem OFK Beogradu, oni će pomoći meni.

Hordova porodica je fudbalska, skrenuo je pažnju na mlađeg brata koji studira i igra fudbal.

– Brat je sada na koledžu, na Univerzitetu Market. Ima 18 godina i već je moje visine. Igra štopera i zadnjeg veznog. Ako bih mu dao savet, rekao bih mu da pokuša da dođe u Evropu što pre, jer je ovo neverovatno mesto za razvoj i napredak u karijeri - objasnio je Itan Hord.