Slušaj vest

Kako stvari trenutno stoje, Inter je daleko od dogovora sa Hakanom Čalhanogluom oko novog ugovora, a sa kojim se povezivao Galatasaraj u prethodnom periodu.

Turskom fudbaleru ističe saradnja na leto 2027. godine pa nije isključeno da ga prodaju na kraju ove sezone kako bi dobili neki novac.

A zamena je uveliko spremna u liku Aleksandra Stankovića, kog trener Kristijan Kivu veoma ceni.

Kako piše “Het Laatste Niuews” – Inter je nadomak aktivacije klauzule od 23.000.000 evra.

Ne propustiteFudbalMIROSLAV TANJGA IMA JASNU PORUKU ZA ZVEZDU I PARTIZAN: Trener Vojvodine direktan - objasnio je večitima šta ih čeka!
HEML3763.JPG
FudbalJUVENTUS BI DA ODUZME VLAHOVIĆU 5 MILIONA GODIŠNJE! Ovako bezobraznu ponudu za Dušana niko nije očekivao! Najavljen novi sastanak
Dušan Vlahović
FudbalPOČEO JE KAO ŠTOPER, A SADA JE STRAH I TREPET ZA GOLMANE: Amerikanac oduševljen Srbijom, žali što ranije nije stigao u Evropu
Itan Hord
FudbalNAVIJAČI ISKLJUČILI VAR DOK JE SUDIJA GLEDAO PENAL! Arbitar ostao u neverici, ekran se odjednom ugasio! Nije mogao da odluči, a evo šta se dogodilo posle
VAR tegnologija

Navijači Lila bakljama gađaju svoje fudbalere Izvor: Kurir