Sve se glasnije o povrataku Aleksandra Stankovića u redove Intera.
Fudbal
SRBIN OPET U INTERU?! Sudbina Aleksandra Stankovića zavisi od Turčina!
Slušaj vest
Kako stvari trenutno stoje, Inter je daleko od dogovora sa Hakanom Čalhanogluom oko novog ugovora, a sa kojim se povezivao Galatasaraj u prethodnom periodu.
Turskom fudbaleru ističe saradnja na leto 2027. godine pa nije isključeno da ga prodaju na kraju ove sezone kako bi dobili neki novac.
A zamena je uveliko spremna u liku Aleksandra Stankovića, kog trener Kristijan Kivu veoma ceni.
Kako piše “Het Laatste Niuews” – Inter je nadomak aktivacije klauzule od 23.000.000 evra.
Reaguj
Komentariši