Bajern Minhen razbio je Atalantu u Bergamu rezultatom 6:1 i tako stavio tačku na italijanske nastupe u Ligi šampiona, pošto je popularna "Boginja" bila jedini preostali predstavnik Serije A. Revanš meč biće samo puka formalnost.

Ostali velikani italijanskog fudbala još više su se obrukali.

Napoli kao šampion nije prošao ni ligašku fazu. Napolitanci su sakupili svega osam bodova iz osam mečeva i završili učešće na poražavajućem 30. mestu. To je bio samo uvod u krah italijanskih klubova u elitnom takmičenju.

Aktuelni vicešampion Evrope Inter pošteno se obrukao u duelom sa bajkom sa severa Evrope, norveškim Bodo Glimtom, od koga je eliminisan sa dva šokantna poraza (1:3, 1:2).

Juventus je "popio" petardu od Galatasaraja u Istanbulu (2:5), iskupio se pobedom u revanš 3:0, ali je u produžecima ipak eliminisan, iako je bio favorit uoči dvomeča sa turskim šampionom.

Italijanski klubovi od mogućih 32 imaju samo 14 pobeda u ligaškoj fazi, dok je u plej-ofu samo jednu za prolaz upisala Atalanta, nad Borusijom Dortmund na ukupno osam utakmica, uz "pirovu" pobedu Juventusa u već pomenutom revanšu sa Galatasarajom.

Težak je ovo udarac za ljubitelje Serije A, koja je nekada bila ubedljivo najjača liga u Evropi. Tada su italijanski klubovi dominirali u evropskim takmičenjima i redom ih osvajali.

Jedno je sigurno - Serija A ako ovako nastavi izgubiće mesta u Ligi šampiona, a po onome što su prikazali ove sezone i nije neka šteta.