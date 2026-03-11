Slušaj vest

Selektor Veljko Paunović i njegovi saradnici imali su priliku da u direktnom radu sa igračima iz domaćeg prvenstva nastave proces praćenja i procene potencijalnih kandidata za dres sa državnim grbom. Za fudbalere koji su dobili poziv, ovo je bila dragocena prilika da osete atmosferu rada u sistemu A reprezentacije i da kroz trening i selektivnu utakmicu pokažu kvalitet, karakter i odnos prema obavezama.

Drugog dana boravka u Staroj Pazovi, program je započeo video analizom tokom koje je selektor Paunović, zajedno sa svojim saradnicima iz stručnog štaba, igračima približio ideju igre koju želi da razvija u A reprezentaciji Srbije. Kroz konkretne primere iz svake faze igre, od organizacije napada, preko tranzicije, do defanzivnih principa, igračima je predstavljen model po kojem funkcioniše nacionalni tim.

Nakon teorijskog dela, fudbaleri su izašli na teren Sportskog centra FSS i odigrali selektivnu utakmicu. Iako je rezultat bio u drugom planu, na terenu je bila više nego primetna velika želja svih učesnika da se predstave u najboljem svetlu i ostave što snažniji utisak na selektora i stručni štab.

Energija, motivisanost i takmičarski duh obeležili su utakmicu, a mnogi od igrača pokazali su da s pravom konkurišu za mesto u širem krugu kandidata za nacionalni tim.

Selektor Veljko Paunović nije krio zadovoljstvo nakon završetka okupljanja.

„Veoma sam zadovoljan odnosom igrača i svim što su pružili tokom ova dva dana. Ideja je bila da igrače koje smo pratili i identifikovali kroz naš sistem, ali i one koji su se u međuvremenu nametnuli, što bolje upoznamo. Želeli smo da ih upoznamo sa našim zahtevima i vrednostima. Sve je funkcionisalo izvanredno, imali smo odlične uslove za rad i ambijent za svaku pohvalu. Važno je da su igrači dobili priliku, da su se osećali dobro i da su pokazali svoj talenat“, istakao je Paunović.

1/7 Vidi galeriju Fudbaleri Srbije Foto: Fss

Iako je okupljanje trajalo samo dva dana, selektor naglašava da je vreme maksimalno iskorišćeno.

„Dva dana deluju kratko, ali smo imali vremena za mnogo stvari – i za treninge, i za video analizu, i na kraju za selektivnu utakmicu na dva gola. Načeli smo od svega po malo. Ideja je da se u aprilu i maju ponovo okupimo i da uspostavimo kontinuitet. Želimo da otvorimo vrata i igračima koji ovoga puta, zbog povreda ili ograničenog broja mesta, nisu bili u mogućnosti da dođu. Važno nam je da ovo ne bude formalnost, već prava platforma na kojoj igrači mogu da se pokažu i dokažu. Da znaju da šansa postoji za svakoga.“

Paunović je posebno istakao značaj saradnje sa klubovima iz domaćeg prvenstva.

„Želimo da se zahvalimo klubovima koji su pokazali razumevanje i oslobodili svoje igrače obaveza. Videli su da je ideja koju imamo u interesu svih i njihov doprinos je zaista veliki.“

Selektor je naglasio da se tokom akcije nije radilo samo na tehničko-taktičkim aspektima igre, već i na vrednostima koje treba da krase reprezentativca.

„Naravno da je akcenat bio na tehničko-taktičkim zadacima, ali isto tako i na mentalitetu i karakteru koji želimo da naši reprezentativci imaju. Važno nam je kakvu sliku prikazuju na terenu, ali i van njega. Na tome smo takođe radili ova dva dana.“

Po završetku akcije, utisak je da je ovakva vrsta okupljanja izuzetno značajna, kako za struku nacionalnog tima, tako i za igrače iz domaćeg prvenstva, koji su dobili priliku da se kroz neposredan rad sa selektorom i njegovim saradnicima približe sistemu i zahtevima A reprezentacije Srbije.

Svi učesnici kampa napustili su Staru Pazovu puni pozitivnih utisaka, svesni da je ovo tek jedan korak na putu ka najvećoj mogućoj časti u karijeri – pozivu za nastup u dresu reprezentacije Srbije.

ČELNICI SAVEZA UZ PAUNOVIĆA I IGRAČE SUPER LIGE

Akciju selektora i stručnog štaba A reprezentacije tokom dva dana boravka u Sportskom centru FSS u Staroj Pazovi ispratili su i čelni ljudi Saveza, predsednik Dragan Džajić i generalni sekretar Branko Radujko, odnosno direktor svih reprezentativnih selekcija, Nenad Bjeković.