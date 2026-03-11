Slušaj vest

Tragične vesti stižu iz srpskog fudbala. Bivši napadač Radničkog sa Novog Beograda, Petar Vučinić, preminuo je u 23. godini, saopštio je njegov poslednji klub, FK Mladost Omoljica.

Vučinić je karijeru započeo u Radničkom sa Novog Beograda, igrajući u Omladinskoj ligi Srbije, gde je na 25 utakmica postigao 12 golova. Zapažene partije pružao je i u Kupu Srbije, kada je pre tri godine u dresu BASK na dva meča protiv FK Loznica postigao dva pogotka.

U tekućoj sezoni bio je član Mladosti iz Omoljice, koja je i obavestila javnost o njegovoj preranoj smrti.

- Zbogom, Petre…

Sa velikom tugom opraštamo se od našeg bivšeg igrača Petra Vučinića, koji je bio deo naše fudbalske porodice. Nosio je dres FK Mladost Omoljica sa ponosom i uvek ostavljao srce na terenu.

Pamtićemo ga po njegovoj borbenosti, osmehu u svlačionici i prijateljstvu koje je delio sa svima u klubu. Bio je više od igrača – bio je drug, saigrač i deo naše Mladosti.

Iako više nije sa nama, uspomene na njega zauvek će živeti na našem terenu, u našim pričama i u našim srcima. Porodici, rodbini i prijateljima upućujemo iskreno saučešće.

Počivaj u miru, Petre.

Tvoja Mladost te nikada neće zaboraviti - stoji u objavi kluba.

