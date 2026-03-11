Slušaj vest

"Zbog zlih postupaka koje su uradili protiv Irana, nametnuli su nam dva rata za samo osam ili devet meseci i ubili i učinili mučenicima hiljade naših ljudi, definitivno nam nije moguće da učestvujemo na Svetskom prvenstvu", rekao je Donjamali za iransku državnu televiziju.

On je ocenio da iranski fudbaleri ne bi bili bezbedni u SAD.

Svetsko prvenstvo igraće se od 11. juna do 19. jula, a Iran bi, prema rasporedu, trebalo da igra u Inglvudu protiv Novog Zelanda 15. juna i 21. juna protiv Belgije, a grupnu fazu bi trebalo da završi 26. juna u Sijetlu utakmicom protiv Egipta.

Izrael i SAD napali su Iran pre 12 dana i zbog rata koji se proširio na Bliskom istoku moguća su otkazivanja i pomeranja brojnih sportskih takmičenja.

Međunarodna fudbalska federacija (Fifa) izrazila je očekivanje da će fudbalska reprezentacija Irana moći da doputuje u SAD i učestvuje na Svetskom prvenstvu, uprkos ratu.

Predsednik Fifa Đani Infantino razgovarao je u utorak uveče sa predsednikom SAD Donaldom Trampom o pripremama za turnir i dobio je uveravanja da će reprezentativcima Irana biti dozvoljeno da uđe u zemlju i takmiči se na Mundijalu.

Tramp je prošle sedmice rekao da ga nije briga da li će Iran učestvovati na Mundijalu.

(Beta)