Slušaj vest

Kako su preneli italijanski mediji, sprski reprezentativac obavio je čitav trening sa saigračima, prvi put nakon što se povredio 29. novembra u utakmici protiv Kaljarija u Seriji A.

Na trening utakmici između dve ekipe Vlahović je postigao gol.

On je prošlog novembra ozbiljno povredio mišić leve butine i tada se spekulisalo da bi mogao da odsustvuje pet meseci. Međutim, nekadašnji fudbaler Partizana se oporavio i čini se da bi mogao da bude u ekipi predstojećeg vikenda u utakmici protiv Udinezea.

Pre nego što se povredio, Vlahović je postigao šest golova i imao je dve asistencije u 17 utakmica ove sezone.

Vlahovićev ugovor sa Juventusom ističe 30. juna, a njegovi nastupi mogli bi da odluče o tome da li će mu uprava ponuditi novi ugovor.

(Beta)