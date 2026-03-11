Slušaj vest

Nakon što je Sloga slavila posle boljeg izvođenja penala (1:1), usledile su nemile scene. Došlo je do opšteg meteža i tuče između igrača i članova rukovodstva oba kluba.

Prvi se oglasio Željezničar, navodeći da su napadnuti njihovi igrači i stručni štab, dok su iz Doboja sada izneli svoju verziju događaja. Najviše je stradao klupski fotograf, Rade Šešlak, koji je tokom incidenta najgore prošao.

"FK Sloga Doboj najoštrije odbacuje navode kojima se pokušava stvoriti pogrešna slika o dešavanjima nakon utakmice, te ističe da su tokom incidenta napadnuti članovi našeg kluba. Naime, naš klupski fotograf Rade Šešlak je fizički napadnut i udaren od strane igrača Samira Radovca i Sulejmana Krpić, u prilogu i video materijal kao jasan dokaz. U incidentu je učestvovao i predstavnik kluba Aleksandar Kosorić, koji je takođe bio dio sukoba nakon završetka utakmice", naveli su iz Sloge iz Doboja.

"Kao domaćin, FK Sloga Doboj je učinio sve da utakmica protekne u fer i sportskom ambijentu. Gostujući klub i njegovi navijači dočekani su na najbolji mogući način. Navijačima FK Željezničar omogućen je besplatan ulaz na stadion, a zbog vremena iftara obezbeđena je i voda za njihove navijače, što je gest poštovanja i sportskog domaćinstva koji govori sam za sebe", dalje se navodi.

Iz Sloge su pozvali nadležne organe da sprovedu detaljnu istragu, ističući da je meč organizovan u skladu sa svim propisima.

"Očekujemo da nadležni organi Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine sagledaju sve okolnosti, uključujući video dokaze, te donesu odluke na osnovu potpunih i objektivnih informacija."