Fudbaler Borusije Dortmund Feliks Nmeča produžio je ugovor sa tim klubom do 2030. godine.
NMEČA OSTAJE "MILIONER" Vezni fudbaler produžio ugovor sa Dortmundom do 2030. godine
"Veoma sam zahvalan na poverenju kluba. Želim da uzvratim to povereje tako što ću dati sve od sebe za Borusiju Dortmund", rekao je Nmeča za klupski sajt.
Ovaj 25-godišnji fudbaler je prošao kroz akademiju Mančester sitija, pre nego što je prešao u Volfsburg 2021. godine. U Dortmund je prešao dve godine kasnije u transferu vrednom 30 miliona evra.
Nmeča je postigao 13 golova na 108 odigranih utakmica u dresu Dortmunda. Za reprezentaciju Nemačke je odigrao šest utakmica, uz jedan postignuti gol.
(Beta)
