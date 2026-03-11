Slušaj vest

Španac je iz Londona putovao na jugozapad do stadiona Sent Džejms Park u Ekseter, umesto na sever na stadion istog imena u Njukaslu.

Na ulaz je stigao neposredno pre početka utakmice između Eksetera i Linkolna u utorak uveče.

"Tek kad je osoblju pokazao svoju ulaznicu, shvatio je grešku. Jedan volonter na stadionu upozorio je klub na njegovu situaciju", navodi se u objavi Eksetera na društvenim mrežama.

Ekseter i Linkoln su meč 26. kola engleskog trećeg ranga igrali u utorak od 20.45, dok je meč između Njukasla i Barselone odigran istog dana u 21.00.

"Koliko smo uspeli da saznamo došao je iz Londona. Pretpostavljam da je u telefonu ukucao Sent Džejms Park i samo pratio navigaciju. Bio je prilično razočaran i pomalo postiđen. Zato smo mu obezbedili ulaznicu, pa je mogao da pogleda utakmicu na pravom Sent Džejms Parku. Uvek je dobrodošao da se vrati", rekao je službenik Eksetera za odnose sa navijačima.

Ekseter je na svom terenu poražen od Linkolna sa 1:0, dok je Barselona na gostovanju odigrala nerešeno 1:1 sa Njukaslom u prvom meču osmine finala Lige šampiona, nakon što je u poslednjim trenucima sa penala bio siguran Lamin Jamal.

Revanš meč između Barselone i Njukasla igra se 18. marta.