Trener Totenhema Igor Tudor pod velikim je pritiskom posle četiri uzastopna poraza, ali i odluke da u prvoj utakmici osmine finala Lige šampiona protiv Atletiko Madrida, koju je njegova ekipa sinoć izgubila 2:5, posle samo 15 minuta zameni golmana.

Spekuliše se da bi hrvatski trener mogao da dobije otkaz, pošto je ekipa posle 29 kola u Premijer ligi na 16. mestu sa 29 bodova, jednim više od zone ispadanja.

Rednap je četiri godine predvodio Totenhem, od 2008. do 2012. godine i predvodio je ekipu do finala Liga kupa. Engleski 79-godišnji trener je bez posla od 2017. godine, kada je predvodio Birmingem siti.

"Pitali su me nekoliko puta da li bih se vratio u Totenhem, ali to se verovatno neće desiti, zar ne? Da li bih se vratio? Naravno da bih, ali sumnjam da će se to dogoditi", rekao je Rednap za Pres Asosiejšen na trkama u Čeltenamu.

"Oni imaju sve da ostanu u ligi, biće teško. Gledam njihove naredne utakmice, Notignem Forest igra dobro, Vest Hem igra veoma dobro, biće teško Totenhemu", dodao je nekadašnji trener Vest Hema, Portsmuta i Kvins Park Rendžersa.

Uprkos brojnim spekulacijama, Rednap je rekao da nije bilo nikakvog formalnog kontakta sa upravom Totenhema i da je sada koncentrisan samo na konjske trke.

"Nismo u kontaktu, uopšte. Nadam se da će Totenhem ostati u ligi i nadam se da će Vest Hem ostati", rekao je Rednap.

Tudor je prvi trener u istoriji Totenhema koji je izgubio prve četiri utakmice.

On je kao trener nanizao sedam poraza, pošto je mandat na klupi Juventusa završio sa tri uzastopna poraza.

Totenhem je preuzeo 14. februara.

