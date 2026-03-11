Slušaj vest

U prvom poluvremenu nije bilo mnogo uzbuđenja na terenu, viđena je samo jedna velika prilika i to za Arsenal kada je Gabrijel Martineli pogodio prečku. Oba tima su uputila samo po jedan šut u okvir gola.

Drugo poluvreme je počelo golom, pošto je domaći tim poveo već u 46. minutu - Alehandro Grimaldo je izveo korner, a Robert Andrih je glavom pogodio mrežu Arsenala. 

Do narednog velikog uzbuđenja čekalo se do samog finiša meča kada je Noni Madueke oboren u kaznenom prostoru, a sudija pokazao na belu tačku. Siguran sa penala za izjednačenje Arsenala bio je Kai Haverc u 89. minutu.

Pogledajte najbolje momente sa današnje utakmice:

Revanš utakmica je na programu 17. marta.

