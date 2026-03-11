Slušaj vest

Renoviranje će koštati između 50 miliona dolara i 60 miliona, kako bi se uvećao kapacitet stadiona sa 57.000 sedišta na 80.000.

Radovi će početi tokom predstojećeg Svetskog prvenstva u SAD, Kanadi i Meksiku i trajaće najmanje dve godine.

"Bombonjera se ne premešta. Novi stadion se ne gradi. On se proširuje uz poštovanje svog identiteta", navodi se u saopštenju Boke.

Stadion "Alberto H. Armando" poznat je kao Bombonjera zbog svoje sličnosti sa kutijom bombona. Otvoren je 1940. godine u naselju Boka, a njegovo proširenje je dugogodišnji zahtev navijača.

Manje od polovine od 126.000 aktivnih članova može da gleda uživo utakmice, a navijači koji nisu članovi ne mogu da uđu na stadion.

Još jedan čuveni argentinski klub River Plejt najavio je renoviranje svog stadiona Monumental. Klub je krajem januara saopštio da planira postavljanje krova i proširenje kapaciteta na 100.000 mesta, kao pripremu za Svetsko prvenstvo 2023. godine.

Argentina, Paragvaj, Urugvaj, Španija, Portugal i Maroko biće organizatori takmičenja koje će obeležiti 100. godišnjicu Svetskog prvenstva.

(Beta)