Fudbaler Real Madrida Federiko Valverde, koji je postigao het-trik protiv Mančester sitija u Ligi šampiona, rekao je da odavno nije tako uživao u nekoj utakmici, ali i istakao da je pre svega srećan zbog pobede svog tima.

Real Madrid je pobedio sinoć na svom terenu Mančester siti sa 3:0, u prvoj utakmici osmine finala Lige šampiona. Sva tri gola postigao je Federiko Valverde, u 20, 27. i 42. minutu.

Federiko Valverde na utakmici protiv Mančester sitija

"Bilo je neverovatno. Sanjate o ovakvim utakmicama. Zaista sam uživao. Zapravo, prošlo je mnogo vremena otkako sam se ovako dobro osećao igrajući utakmicu. Srećan sam, ali pre svega zbog pobede tima", rekao je Valverde.

Valverdea je nakon utakmice pohvalio i trener Reala Alvaro Arbeloa.

"Valverde poseduje sve što je potrebno da bi neko bio veliki igrač Real Madrida", rekao je on.

Revanš utakmica osmine finala između Reala i Sitija na program je naredne sedmice, a i Valverde i Arbeloa su istakli da još ništa nije rešeno.

"Utakmice u Mančesteru su uvek teške, idemo tamo kao da je 0:0", rekao je Valverde.

