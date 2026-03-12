Ovo su najzanimljiviji detalji sa utakmice koju su odigrali PSŽ i Čelsi.
LIGA ŠAMPIONA
Moćni Parižani pregazili Čelsi: Pogledajte kako je PSŽ stigao do ubedljive pobede (VIDEO)
Slušaj vest
U sredu uveče odigrane su još četiri utakmice osmine finala Lige šampiona i na svim terenima bilo je više nego zanimljivo.
Foto galerija Lige šampiona, utakmice odigrane u sredu, 11. marta Foto: NTB, NTB / Alamy / Profimedia, PSNEWZ / Sipa Press / Profimedia, Bradley Collyer / PA Images / Profimedia
Vidi galeriju
BONUS VIDEO:
Reaguj
Komentariši