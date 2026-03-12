Slušaj vest

U sredu uveče odigrane su još četiri utakmice osmine finala Lige šampiona i na svim terenima bilo je više nego zanimljivo.

Foto galerija Lige šampiona, utakmice odigrane u sredu, 11. marta Foto: NTB, NTB / Alamy / Profimedia, PSNEWZ / Sipa Press / Profimedia, Bradley Collyer / PA Images / Profimedia

Real iz Madrida je sa 3:0 savladao Mančester siti, a ovo su najzanimljiviji detalji sa ovog meča:

Ne propustiteFudbalMoćni Parižani pregazili Čelsi: Pogledajte kako je PSŽ stigao do ubedljive pobede (VIDEO)
profimedia-1082063002 (1).jpg
FudbalKAPITEN REALA OTVORIO DUŠU POSLE SPEKTAKULARNOG HET-TRIKA: Sanjate o ovakvim utakmicama!
Federiko Valverde
FudbalBodo nema nameru da stane: Pogledajte kako je najveća senzacija Lige šampiona demolirala Sporting (VIDEO)
Bode Glimt Sporting Liga šampiona
FudbalPOVREDA FRANCUZA BACILA SENKU NA VELIKI TRIJUMF! Trener Reala ozbiljno zabrinut: Ne izgleda dobro!
Ferland Mendi

 BONUS VIDEO:

PSŽ, navijači, Liga šampiona, bakljada Izvor: Kurir sport