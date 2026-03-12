Slušaj vest

Real Madrid je pobedio sinoć na svom terenu Mančester siti sa 3:0, u prvoj utakmici osmine finala Lige šampiona.

Pored spektakularnog het-trika Valverdea, meč je obeležila i jedna nestvarna intervencija golmana kraljevskog kluba Tiba Kurtoe.

Golamn Real Madrida - Tibo Kurtoa Foto: Acero/AlterPhotos/ABACA / Abaca Press / Profimedia, Dennis Agyeman / AFP / Profimedia

U 75. minutu meča sprečio je rivala da se vrati u meč i smanji zaostatak na 3:1.

Napravio je katastrofalnu grešku mladi Tijago Pitarč, napadač Sitija Niko O'Rajli uputio je udarac sa sedam-osam metara udaljenosti, ali je Belgijanac neverovantom odbranom spasao svoj tim.

Pogledajte kako je to izgledalo:

