Odgovor na pitanje koja od dve zarađene strane treba da ostane i nastavi posao u Partizanu krajnje je lak. Ali, pre to da krenemo na analizu "pluseva" i "minuseva".

1. Predrag Mijatović

Stao je ispred tima i radio poslove koji su mu u opisu, oni koji nisu. Zašto? Mijatović se bavio finansijama, iako to formalno nije njegovo zaduženje. Posao legendarnog asa trebalo je da bude - tim, trener, transferi.

Mijatovićeva greška je što se bavio finansijama. Ako je već došao u Partizan da bude zadužen za sportska pitanja, nije trebalo da ulazi u nešto što je u opisu posla Danka Lazovića i Milke Forcan. Ako oni nisu bili u stanju da reše finansijske probleme - nije trebalo da se upuštaju u celu priču. Kratko, jasno i prosto.

Sportski deo posla, vezan za konstrukciju tima i viziju Partizana, Mijatović je odradio jako dobro. Tačnije: odlično. Rasterao je preplaćene strance, lansirao decu Partizana u prvi plan i u kratkom periodu uspeo da dođe do zapaženih sportskih rezultata. Mijatovićeva greška je što nije svestan činjenice (ime je jedno, a kvalitet i teren drugo) da je Partizan po kvalitetu treći tim u državi i priče o bilo kakvoj borbi za titulom su iluzorne. Time je doprineo da navijači Partizana sada budu razočarani, a zapravo ovo je surova realnost kluba koji su Vučelić i Vazura uništili do temelja. Miljama je daleko Partizan od Zvezde. Borba za titulu? Miljama je i tu Partizan daleko. Uticaj u srpskom fudbalu? Miljama je tu daleko Partizan od Zvezde.

Ali je Mijatović bar izlazio i sve jasno radio. Pričao kada zove i traži pomoć države. Otvoreno govorio o trenerima, igračima, problemima... Pokušavao sve da reši. Nije se krio. Naravno, kada je neko tako otvoren i kada ima velike planove i želje - mora da računa i na kritiku. Posebno u momentu u kojem se godinama nalazi FK Partizan.

Mijatović je radio dan-noć za Partizan. I to samo u interesu Partizana. I to je rezime njegovih godinu i po dana u Humskoj. Nije Mijatović "sluga režima" kako su ga okarakterisali pojedini navijači. Mijatović je sluga Partizana. Svestan situacije i da ne postoji apsolutni nijedan drugi način da se ispliva iz problema u kojima su ostavljeni osim pomoći države.

Optužili su ga "zašto nije prodao igrače" i tako rešavao dug? Da se odučio na taj korak, tek onda bi dobio epitet "izdajnika" i slično koji "prepušta titulu Zvezdi"...

Lako je komentarisati sa strane celu situaciju u kojoj se nalazi Mijatović. A, još lakše je sedeti u fotelji i pustiti druge da donese velike odluke, da moraju da mole i traže novac...

2. Ljajić, Lazović, Forcan

Finansije rešava onaj čiji to nije posao - Predrag Mijatović. Koliko su novca uneli u Partizan? Koliko su sponzora doveli u Humsku? Šta su za godinu i po dana doneli Partizanu?

Mnogo je pitanja pred, pre svega generalnim direktorom Partizana, a malo odgovora. Osim jednog intervjua početkom godine, gotovo da nismo imali priliku da čujemo slovo od Lazovića. A, nalazi se na poziciji - generalnog direktora Partizana.

Mogao je Lazović bar da se obrati kada je predstavljao trenera koga je on vratio - Srđana Blagojevića. Nije ovde reč o tome da je potrebno "pljuvanje" po drugoj strani i rijaliti javni rat. Potrebni su odgovori Lazovića na pitanje u finansijama Partizana, njegovim zaduženjima, planovima za budućnost kluba...

Rukovodioci Partizana pa gotovo slovo o bivšoj upravi nisu želeli ili smeli da kažu. Niti da sve te stvari koje su se dešavale godinama unazad u Humskoj nazovu stvari pravim imenom.

Rad u senci nije način funkcionisanja Partizana u ovom momentu. Želja da se ostane netaknut od strane navijača u aktuelnoj situaciji FK Partizana je licemerna.

Šta dalje?

Predrag Mijatović je uradio više za Partizan od svih ostalih članova uprave zajedno. Grešio je, ali je radio. I to u interesu Partizana. Nije se krio.

Redovna Skupština kluba doneće odgovor na pitanje ko ostaje, a ko odlazi iz Partizana. Naravno, nije isključena mogućnost da Mijatović digne ruke od svega.