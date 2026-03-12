Slušaj vest

"Građani" su doživeli težak poraza u prvoj utakmici osmine finala.

U Madridu su od Reala izgubili rezultatom 3:0, a Gvardiola je posle meča istakao da šanse za plasman u narednu rundu nisu velike, ali da bi situacija iz 58. minuta kada je Đanluiđi Donaruma odbranio penal Vinisijusu Žunioru mogao da bude bitan.

"Nisu sjajni trenutno. Pretpostavljam da je 0:3 bolje nego 0:4. Naravno da ćemo pokušati. Analiziraćemo šta možemo da poboljšamo, bićemo aktivniji u poslednjoj trećini i daćemo sve od sebe", rekao je Pep Gvardiola.

U startnih 11 su igrali Džeremi Doku, Savinjo, Abdukodir Husanov i Nik O'Rajli koji je kao fudbaler veznog reda bio na poziciji beka.

Špancu se nije dopalo pitanje o iznenađenjima u startnoj postavi.

"Koliko puta je Niko O'Rajli igrao levog beka ove sezone? Koliko puta? Jedino prilagođavanje je bilo Husanov u tom delu terena, jer Vinisijus ulazi u te prostore i to morate da kontrolišete", rekao je Gvardiola i dodao:

"Rotirao sam tim u Njukaslu sa 11 novih igrača i sve je bilo u redu, tako da znate o čemu pričam. Ideja je bila da krilni igrači rastegnu svoju odbranu, a da vezni igrači uđu u prostore i približe se šesnaestercu. Napadači i krilni igrači treba da kontrolišu igru, dok iskusni i brzi igrači trče iza odbrane", zaključio je Gvardiola.

