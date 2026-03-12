RONALDO SE VAZDUHOM LEČI OD TEŠKE POVREDE! Kristijano izabrao neobičnu metodu i to zbog ovog cilja
Portugalac je doživeo povredu na utakmici Al Nasra protiv Al Fahije koja je odigrana 28. februara i završena rezultatom 3:1 za Al Nasr.
Ronaldo je u 81. minutu napustio teren, a iako prvo nije delovalo da se radi o ozbiljnijoj povredi zadnje lože, trener Horhe Žesus je potvrdio da će jedan od najboljih fudbalera svih vremena morati da napravi pauzu.
Kristijano je otputovao u Madrid kako bi pokušao da se izleči, a britanski "Dejli Mejl" navodi da je odabrao neobičan tretman - presoterapiju.
Presoterapija je terapeutski postupak u kojem se, korišćenjem kontrolisanog ubrizgavanja vazduha, primenjuje pritisak na određene delove tela kako bi se stimulisalo mehaničko kretanje akumulirane međućelijske tečnosti.
Taj proces aktivira limfni sistem, što pomaže u bržem uklanjanju viška tečnosti i neželjenih supstanci iz tela. Nakon tretmana, često se oseća opuštanje, smanjuje se otok, a bol se ublažava.
Trka sa vremenom
Portugal igra dve prijateljske utakmice ovog meseca, 28. marta protiv Meksika i 31. marta protiv SAD. Trenutno je neizvesno da li će Ronaldo biti spreman za ove utakmice.
Kapiten Portugala se nada da njegov nastup na Svetskom prvenstvu neće biti pod znakom pitanja. Njegova reprezentacija igra u Grupi K u junu protiv Kolumbije, Uzbekistana i još jednog protivnika koji će biti naknadno određen.
Bonus video: