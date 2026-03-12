Slušaj vest

Igor Tudor je stigao u Totenhem i vezao četiri poraza, a sve je zaboleo način na koji je tim izgubio na gostovanju Atletiko Madridu u okviru Lige šampiona.

Bio je to šesti uzastopni poraz Totenhema, što im se nikad u istoriji nije desilo.

1/7 Vidi galeriju Igor Tudor Foto: marco iacobucci / Alamy / Alamy / Profimedia, EPA-EFE/FABIO FRUSTACI

No, nije to razlog zašto su navijači nezadovoljni novim trenerom Igorom Tudorom, razlog je njegovo postupanje prema golmanu Kinskom kojeg je zamenio nakon samo 17 minuta igre, što je izazvalo burne reakcije mnogih stručnjaka u svetu fudbala.

Navodno je i od jednog igrača Totenhema stigla molba treneru da zameni golmana, na šta je Tudor pristao.

Posebno je Džoa Harta, nekadašnjeg reprezentativca Engleske, zaboleo način na koji se Tudor ophodio prema golmanu, jer ga nije ni pogledao kada je izlazio iz igre, zapravo, pravio se da ga ne vidi.

I sada "Tajms", koji važi za veoma pouzdan izvor, tvrdi da su pojedini igrači Totenhema okrenuli leđa treneru, pa bismo vrlo brzo mogli da vidimo i - otkaz.

Čini se da neće potrajati Tudor u Totenhemu...

Kurir sport / Sportske.net

BONUS VIDEO: