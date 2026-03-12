Slušaj vest

Vinisijus Žunior u totalnom autu, Džud Belingem, Kilijan Mbape i Rodrigo povređeni... Real Madrid već otpisan protiv Mančester sitija u osmini finala Lige šampiona, ali...

Onda na scenu stupa Federiko Valverde, Urugvajac sa španskim pasošem, fudbaler koji sa tri gola rešava jedan od najskupljh timova na svetu i desetostrukog prvaka Engleske.

Federiko Valverde slavi treći gol Reala protiv Mančester sitija Foto: Mutsu Kawamori / AFLO / Profimedia

Slava za Valverdea

Real Madrid deklasirao je Mančester siti rezultatom 3:0 na stadionu "Santjago Bernabeu", a Federiko Valverde tresao je mrežu Sitija u 20, 27. i 42. minutu. Moglo je i ubedljivije, da je početkom drugog poluvremena Vinisijus Žunior bio precizan sa 11 metara. Ali, nije... I zato svu slavu zaslužuje Federiko Valverde.

Federiko Valverde (28) stigao je kao tinejdžer u Španiju 2016. godine iz čuvenog Penjarola. I to u razvojni tim Reala Kastilju. Tu se kalio u naredne dve godine, kao i u Deportivo La Korunji, dok nije 2018. stigao u Real. A, tu onda počinje njegovo seljakanje po pozicija. Gurali su ga na desnog beka, zadnjeg i prednjeg veznog, na krilnu poziciju, tražili mu mesto u ekipi, duboko ga potcenjujući.

Tri gola za veliku pobedu Reala - Federiko Valverde Foto: Jose Breton/AP

Seljakanje sa pozicije na poziciju

Federiko je samo ćutao, nije se bunio, vredno je radio kod svakog trenera, tražeći svoje mesto pod suncem. Uvek je bio tu kad treba za Real, igrao je i povređen i uvređen, na najvišem nivou, davajući svoj maksimum. Nije ovo prvi put da iskoči i reši utakmicu, donese Realu novu energiju. Ali, i tada, a verujemo i sada će posle nekoliko dana opet u debelu hladovinu i senku. Valjda momku iz Urugvaja prija takva pozicija.

Pomenuli smo, skoro deceniju je u Realu, a za to vreme riznica njegovih trofeja je dupke puna. Pomenućemo samo one najvrednije, Federiko Valverde dva puta je osvajao Ligu šampiona sa Realom, bio tri puta prvak Španije, po jednom UEFA Superkup, FIFA svetsko prvenstvo za klubove, Kup kralja... Upisao je 362 utakmice u belom dresu "kraljevskog kluba", dao 38 golova i zabeležio čak 43 asistencije.

Federiko Valverde na utakmici protiv Mančester sitija Foto: KIKO HUESCA/EFE, Jose Breton/AP

Ključni igrač vredan 120 miliona evra

Federiko Valverde je jedan od ključnih igrača Real Madrid u poslednjim godinama. Poznat je po ogromnoj energiji, brzini, šutu sa distance i sposobnosti da igra na više pozicija u veznom redu. Navijači ga često zovu "El Halcon", u prevodu - sokol. E, sad što se tiče plate, tu nije nimalo potcenjen, jer je jedan od najplaćenijih fudbalera Reala, ali i najvrednijih. Prema Transfermarktu Federiko Valverde procenjen je na 120 miliona evra, što ga čini četvrtim najskupljim fudbalerom Reala, iza Kiljana Mbapea (200.000.000), Džuda Belingema (160.000.000) i Vinisijusa (150.000.000). Godišnje zarađuje 16.670.000 evra, s tim da ima nedeljnu platu od 320.577 evra. I važeći ugovor sa Realom do 2029. godine.

Njegovo puno ime je Federiko Santjiago Valverde Dipeta i rođen je 22. jula 1998. godine u Montevideu, glavnom gradu Urugvaja. Visok je 182 centimetra i nosi broj osam na dresu. Za reprezentaciju Urugvaja igra od 2017. godine, upisao je 71 meč i dao osam golova.

Federiko Valverde i Florentino Perez, sa dresom koji pokazuje broj utakmica Urugvajca za Real Foto: Printskrin/Instagram

Igrao fudbal na ulici

Odrastao je u skromnoj porodici, ali je uvek imao pažnju i podršku roditelja, oca Hulija Valverdea i majke Doris Dipete. Živeli su na periferiji Montevidea, a Federiko ima starijeg rođenog brata Dijega, kao i još dva polubrata. Kao mali stalno je igrao fudbal na ulici. Prvi klub bio mu je lokalni Estudijantes de la Union, a sa deset godina prešao je u omladinsku školu urugvajskog velikana Penjarola.

U čuvenoj akademiji treneri su odmah shvatili da u rukama imaju fudbalski biser, jedan od najvećih talenata u zemlji. Njegova igra u omladinskim selekcijama Urugvaja privukla je pažnju velikih evropskih klubova poput Arsenala, Barselone i Čelsija. Za prvi tim Penjarola debitovao je 2015. godine, sa samo 17 godina. Mentor u timu mu je bio urugvajska legenda Dijego Forlan.

Federiko Valverde u karakterističnom prodoru Foto: Jose Breton/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

U Real za 5 miliona evra

U borbi za svoju budućnost izabrao je Real, pa 2016. odlazi Madrid, a Penjarol realizuje transfer vredan 5.000.000 evra. Posle kaljenja vrlo brzo je postao standardan igrač i pokazao ogroman potencijal. Jedan je od najvažnijih i ključnih igrača u Realu skoro deceniju. Imao je minutažu pored Tonija Krosa, Luke Modrića, Vinisijusa, Džuda Belingema... Prvu dvojicu je ispratio iz kluba, sa drugom dvojicom igra, što pokazuje njegov kvalitet, ali i konstantnost.

Možda ratničku igru Federika Valverdea u dresu Reala najbolje opisuju sledeće priče. U Superkupu Španije 2020. protiv Atletika iz Madrida, sa leđa je oborio Alvara Moratu koji sam krenuo prema golu i sigurno bi zatresao mrežu. Valverde je dobio crveni karton, a Real je kasnije pobedio na penale.

Federiko Valverde i Karlo Ančeloti u razgovoru Foto: Guillermo Martinez/NurPhoto/Shut / Shutterstock Editorial / Profimedia

Pamte ga Simeone, Zidan i Ančeloti

Trener Atletika Dijego Simeone rekao je posle meča:

- To je bio najbolji faul koji sam video u životu.

Dok je bio trener Reala Zinedin Zidan je za Urugvajca rekao:

- Valverde je fudbaler koji može igrati bilo gde na terenu.

Karlo Anćeloti ga je 2022. stavio pred ozbiljan izazov:

- Ako ne postigneš barem deset golova ove sezone, pokidaću trenersku licencu - rekao je Ančeloti.

Valverde je na kraju dao 12 golova te sezone, ali nije poznato šta je Italijan uradio sa licencom.

Gde je Federiko tu su i golovi Foto: Jose Breton/AP

Brz kao zec

Ako bismo analizirali igru i fudbalsko umeće Federika Valverdea, onda u prvi plan treba da istaknemo da je Urugvajac jedan od najboljih "box-to-box" igrača svoje generacije. Poznat je po neverovatnoj izdržljivosti, sprintovima kroz sredinu, jakim šutevima sa distance, kažu da lopta ide preko 100 km/h, i taktičkoj disciplini.

Odlikuju ga ogromna fizička snaga i kondicija, brzina u kontri, kažu da trči 35 kilometara na čas i taktička inteligencija.

Federiko Valverde Foto: Printskrin/Instagram

Drama sa drugim sinom

Što se tiče privatnog života Federiko Valverde je porodičan čovek i povučen van terena. Oženjen je sa argentinskom TV voditeljkom i novinarkom Minom Bonino. Venčali su se 2022. godine i imaju dva sina Benisija (2020) i Bautista (2023).

Valverde često kaže da mu je porodica najveća motivacija u životu. Dok su čekali rođenje drugog sina Federiko i Mina su prošli kroz težak period, jer su lekari sumnjali da beba ima ozbiljne zdravstvene probleme. Na kraju se sve završilo dobro i njihov sin Bautista je rođen zdrav, ali Federiko kasnije prizano da je to bio jedan od emocionalno najtežih trenutaka u njegovom životu.

Federiko Valverde i Aleks Baena u meču između Reala i Viljareala Foto: Jose Breton/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Tuča sa Baenom zbog uvreda

Baš u to vreme, kada su igrali Real i Vijlareal, Valverde je imao sukob sa igračem Aleksom Baenom. Navodno ga je Baena ranije uvredio zbog situacije sa njegovom bebom. Posle meča Valverde ga je sačekao na parkingu i udario, a o samom incidentu se nedeljama pisalo u Španiji.

Njegova energija, radna etika i lojalnost klubu učinili su ga jednim od miljenika navijača. Zovu ga "Ratnikom" i "Motorom Reala", jer uvek daje 100% na terenu, nikada se ne žali, igra gde god trener traži i često spašava tim u teškim utakmicama. Na instagramu ga prati preko 20,5 miliona ljudi.