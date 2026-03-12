Slušaj vest

Ovaj meksički klub je potvrdio da je 29-godišnjem golmanu potrebna operacija, što znači da će biti van terena kada Meksiko, Sjedinjenje Američke Države i Kanada budu zajednički domaćini Svetskog prvenstva koje počinje 11. juna.

Malagon je prošle godine uglavnom bio starter za Meksiko, ali se nedavno borio za tu poziciju sa Raulom Ranhelom, koji je bio starter na pet od poslednjih osam utakmica reprezentacije.

"Povređen i tužan, duša mi je slomljena. Pokušavam da razumem situaciju i pitam se zašto", napisao je Malagon na Instagramu.

Malagonova povreda bi, takođe, mogla da otvori vrata za povratak 40-godišnjeg Giljerma Očoe, koji se nada da će učestvovati na svom šestom Svetskom prvenstvu. Među ostalim povređenim igračima Meksika su i Rodrigo Ueskas (prednji ukršeni ligament) i Edson Alvares (operacija skočnog zgloba).

"Povrede pogađaju sve u svetu fudbala, ali kao selektor Meksika sam zabrinut zbog značajnog broja povređenih igrača koje imamo i Koliko će im vremena trebati da se oporave", rekao je prošlog meseca selektor Meksika Havijer Agire.

