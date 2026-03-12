Slušaj vest

Predsednik fudbalskog kluba Partizan Rasim Ljajić rekao je danas da je Srđan Blagojević ponovo imenovan za trenera jer poznaje ekipu i jer je u klubu i oko kluba vladala dobra atmosfera tokom njegovog prvog mandata.

Partizan je ranije ove nedelje ponovo postavio Srđana Blagojevića za trenera tog kluba, a odluku je doneo Upravni odbor većinom glasova (4:1).

Ljajić je za Radio-televiziju Srbije rekao da je dugo izbegavao donošenje odluka preglasavanjem u Upravnom odboru, ali da je u jednom trenutku moralo da se pribegne i takvom rešenju.

"Trenirao je sve igrače, upoznat je sa njihovim potencijalima i mogućnostima. Poznaje karakter te ekipe. Novom treneru, ko god bio, trebao bi jedan period adaptacije, a plašim se da mi nemamo puno vremena za tako nešto i za neke nove eksperimente", rekao je Ljajić.

On je navo da je postojala ideja da se nastavi dalje sa trenerima iz Partizanove škole, koji bi ponovo privremeno vodili ekipu, kao i da je pre Blagojevića razgovarano sa nekim drugim trenerima, ali na kraju je iz navedenih razloga poverenje ukazano povratniku na klupu "parnog valjka".

"Dok je on bio trener imali smo i rezultate, ekipa je igrala bolje nego posle njega i niko je bolje ne poznaje nego sam Blagojević", istakao je Ljajić.

Naglasio je da je sada lako reći da je Blagojevićeva smena bila greška, ali ne beži od odgovornosti.

"Postojali su razlozi za njegov odlazak. Ispali smo iz Kupa i iz Evrope. Partizan teško prašta, kao i Partizanova javnost. Sve što se dešavalo posle toga daje nam za pravo da ipak jeste bila greška. Tu smo da snosimo odgovornost, ali cenimo da je bolje da se vratimo sa pola pogrešnog puta nego da istrajavamo na putu za koji vidimo da nije put ozdravljenja Partizana", rekao je Ljajić.

On je rekao da se od Blagojevića očekuje da stabilizuje ekipu i da je vrati na pobednički kolosek.

"Očekujemo da izađemo iz rezultatske krize i da se vrati ona atmosfera koja je bila u Humskoj dok je on bio trener. Imali smo atmosferu i u klubu i van kluba, pre svega na tribinama. Javnost Partizana je sa velikom pažnjom pratila sve što se dešava u klubu i oko kluba, posle dužeg vremena. Publika se vratila na tribine. Očekujemo da se to i sada desi", rekao je Ljajić.

Na pitanje ima li Blagojević podršku i potpredsednika kluba Predraga Mijatovića, Ljajić je rekao da su njih dvojica juče razgovarala.

"Kada odluka ne može da se donese konsenzusom, mora da se donese glasanjem. Ja sam to dugo izbegavao i čak smo neke tačke odlagali pokušavajući da sve odluke budu donete uz saglasnost svih članova Upravnog odbora jer nema nas 50. U jednom trenutku je to već bilo nemoguće. Da ne bi klub stao sa donošenjem odluka, pribegli smo ovom rešenju koje nije najsrećnije. Bolje je uvek da se kroz razgovore dolazi do nekih kompromisnih rešenja, ali ovo je jedna od situacija koja je zahtevala da se glasa i da se donese ovakva odluka", objasnio je Ljajić.

Naglasio je da svi u klubu imaju obavezu prema Partizanu i prema javnosti da pokušaju da sve razlike svedu na konstruktivan i civilizovan razgovor i debatu.

"Uvek je bolje da se važne odluke donose konsenzusom", podvukao je Ljajić.

Što se terena tiče, Ljajić je rekao da su "Partizanova deca" pokazala da imaju veliki potencijal, ali da je logično, s obzirom na njihove godine, da se desila kriza.

Prvi naredni meč, ponovo pod Blagojevićevim vođstvom, Partizan će odigrati u subotu protiv TSC-a na svom terenu.

"Ako pobedimo, biće već drugačija atmosfera. Negativan rezultat će ovu lošu atmosferu samo pogoršati. Pobeda će mnoge stvari izbrisati i ja se nadam da će to biti početak rezultatskog i igračkog ozdravljenja kluba", rekao je Ljajić.

On je naveo da je Blagojević vraćen da sezonu završi na najbolji mogući način, ali i da sprema tim za naredni ciklus takmičenja.

"Da ne pribegavamo kratkoročnim rešenjima od mesec, dva ili tri, nego da vrlo jasno pokažemo da razmišljamo najozbiljnije i da Blagojević ima dovoljno vremena da ekipu sprema za izazove koji očekuju Partizan na evropskoj sceni i u domaćem prvenstvu", rekao je Ljajić.

Na pitanje ima li u klubu para za sve to, Ljajić je kroz osmeh rekao da "para nema".

"Da budem iskren, mi smo očekivali da u januaru prodamo nekog igrača i da na taj način premostimo period do juna meseca. To se nije dogodilo i to je možda i glavni problem i uzrok nedaća koje imamo sa finansijama. Prihod koji smo realno očekivali, s obzirom na interesovanje koje smo imali za igrače, nije se materijalizovao", objasnio je Ljajić.

Kako je dodao, ponude koje su crno-beli dobili nisu bile adekvatne, imajući u vidu visoke izlazne klauzule.

