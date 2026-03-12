Slušaj vest

Federiko Valverde je odigrao utakmicu za pamćenje i sa tri sjajna gola omogućio je Realu veliku prednost pred revanš osmine finala Lige šampiona.

Madriđani su kao domaćini razbili Mančester siti rezultatom 3:0, a Valverde je uradio nešto što se ne viđa često, dobio je najvišu ocenu - desetku, od uglednog lista "Lekip".

Bila je to ukupno 21. desetka strogog lista koji je prvi put najvišu ocenu podelio 1988. godine.

1/8 Vidi galeriju Federiko Valverde na utakmici protiv Mančester sitija Foto: KIKO HUESCA/EFE, Jose Breton/AP

Ono što bi moglo da bude zanimljivo ljubiteljima fudbala u Srbiji, Madrid nije video ovakvu predstavu sedam godina, odnosno od utakmice kada je Dušan Tadić pokazao šta sve ume.

Pristrasno, ili možda ne, možemo da kažemo da je Tadićeva utakmica bila bolja, jer je desetku dobio iako je postigao samo jedan gol (naspram Valverdeova tri). Srpski fudbaler je blistao na stadionu "Santjago Bernabeu" i, apsolutno zasluženo, dobio je desetku.

Sve desetke Lekipa:

Frank Suzi i Bruno Martini (Francuska - Grčka 3:0, finale u21 Evropskog prvenstva, 1988. godina): Bila je to druga utakmica finala. Nakon remija u prvom meču Suzi je bio dvostruki strelac za Francusku, dok je Martini odradio fantastičan posao na golu. Oleg Salenko (Rusija - Kamerun 6:1, grupna faza Svetskog prvenstva u SAD, 1994. godina): Salenko je postao i do danas ostao jedini fudbaler koji je na utakmici Svetskog prvenstva postigao pet golova. Prvenstvo je završio kao najbolji strelac zajedno sa Hristom Stoičkovim, ali Rusija nije prošla u drugu fazu. Lars Vinfild (Nant - Orhus 0:1, prvo kolo Kup UEFA, 1997. godina): Danski golman je bio fantastičan i doneo je prolaz svom timu koji je kao domaćin u prvoj utakmici odigrao bez pobednika rezultatom 2:2. Lionel Mesi (Barselona - Arsenal 4:1, četvrtfinale Lige šampiona, 2010. godina): Čekalo se 13 godina na novu desetku, a Argentinac ju je zaslužio tako što je sa četiri gola odveo svoj tim do polufinala. Lionel Mesi (Barselona - Bajer Leverkuzen 7:1, osmina finala Lige šampiona, 2012. godina): Još jednom najbolji fudbaler svih vremena na ovoj listi. Protiv nemačkog tima je bio strelac pet puta, a Barselona je ubedljivom pobedom potvrdila trijumf rezultatom 3:1 iz prve utakmice. Robert Levandovski (Borusija Dortmund - Real Madrid 4:1, polufinale Lige šampiona, 2013. godina): Fantastični Poljak je bio strelac sva četiri gola za Borusiju u prvoj utakmici i tako je obezbedio plasman u finale, s obzirom na to da je u revanšu Real pobedio rezultatom 2:0. Karlos Eduardo (Gengan - Nica 2:7, utakmica francuske Lige 1, 2014. godina): U celoj sezoni francuske Lige 1 Eduardo je postigao 10 golova, a samo na utakmici protiv Gengana je došao do polovine od ukupnog učinka. Nejmar (PSŽ - Dižon 8:0, utakmica francuske Lige 1 2018. godina): Magični Brazilac je prekinuo četvrotogodišnju pauzu "Lekipa" koji je desetku Brazilcu podelio za četiri gola na prvenstvenoj utakmici. Dušan Tadić (Real Madrid - Ajaks 1:4, osmina finala Lige šampiona, 2019. godina): Prvi meč je završen pobedom Reala rezultatom 2:1, a onda je Tadić u Madridu odigrao najbolju utakmicu u svojoj bogatoj karijeri. Dve asistencije, gol i bezbroj fenomenalnih poteza. Lukas Moura (Ajaks - Totenhem 2:3, polufinale Lige šampiona, 2019. godina): Brazilac je srušio Ajaks u Amsterdamu i tako odveo ekipu iz Londona u finale Lige šampiona. Prva utakmica je završena rezultatom 1:0 za Ajaks, a domaćin je u revanšu na poluvremenu imao dva gola prednosti. Lukas je postigao tri gola u drugom delu igre, uključujući i pogodak u 96. minutu za odlazak u finale. Serž Gnabri (Totenhem - Bajern 2:7, grupna faza Lige šampiona, 2019. godina): Nemački reprezentativac je uništio Totenhem sa četiri gola u drugom poluvremenu. Kilijan Mbape (Francuska - Kazahstan 8:0, kvalifikacije za Svetsko prvenstvo, 2021. godina): Mbape je postigao tri gola u prvom poluvremenu, a u 87. minutu je stigao i do četvrtog. Alban Lafont (Nant - PSŽ 3:1, utakmica Francuske Lige 1 2022. godina): Golman je bio najzaslužniji za veliku pobedu Nanta. Parižani su dominirali i ređali prilike, a Lafon je nizao odbrane. Imao ih je čak osam, pa je zaslužio najvišu ocenu. Erling Haland (Mančester siti - Mančester junajted 6:3, utakmica Premijer lige, 2022. godina): Haland je na ovoj utakmici postigao het-trik, baš kao i Fil Foden, ali engleski reprezentativac nije dobio desetku. Dominik Livaković (Hrvatska - Brazil 1:1(4:3 penali), četvrtfinale Svetskog prvenstva, 2022. godina): Hrvati su šokirali sve pobedom protiv Brazila i plasmanom u polufinale. Livaković je imao 11 odbrana tokom nešto više od 120 minuta igre, a u penal seriji je odbranio jedanaetsrac Rodrigu. Erling Haland (Mančester siti - Lajpcig 7:0, osmina finala Lige šampiona, 2023. godina): Još jednom Norvežanin, ovaj put je bio petostruki strelac. Ademola Lukman (Atalanta - Bajer Leverkuzen 3:0, finale Lige Evrope 2024. godina): Igrao je fenomenalno Lukman te sezone, a u finalu je bio strelac sva tri pogotka. Donovan Leon (Okser - PSŽ 0:0, utakmica francuske Lige 1, 2024. godina): Jedna od najboljih golmanskih predstava koja je viđena u okviru francuskog prvenstva. Leon je imao 11 odbrana i sačuvao je bod svom timu. Dezire Due (PSŽ - Inter 5:0, finale Lige šampiona 2025. godine): Neverovatna utakmica i rezultat pogotovo zbog činjenice da se radi o finalu Lige šampiona. Due je bio dvostruki strelac. Žoao Neveš (Tulus - PSŽ 3:6, utakmica francuske Lige 1, 2025. godina): Mladi Portugalac je briljirao na ovoj utakmici na kojoj je postigao tri gola - dva "makazicama". Federiko Valverde (Real Madrid - Mančester siti 3:0, osmina finala Lige šampiona, 2026. godina): Sjajan je bio Urugvajac koji je već u prvom poluvremenu postigao tri gola. Sva tri su bila sjajna, a posebno se izdvaja način na koji je bio bolji od odbrane i golmana protivnika kod trećeg pogotka. Dan kada je ceo svet ponavljao ime - Dušan Tadić

Nekadašnji kapiten reprezentacije Srbije, Dušan Tadić, odigrao je veliki broj kvalitetnih utakmica u kojima je napravio razliku na terenu, a od gomile takvih, ističe se partija protiv Reala u Madridu.

Navijači kraljevskog kluba mogli su samo da se poklone Srbinu, skinu kapu i kažu "bravo, majstore", nakon što je njihov tim pregažen u revanš meču osmine finala Lige šampiona.

1/12 Vidi galeriju Dušan Tadić na utakmici Real Madrid - Ajaks Foto: AP, EPA/Rodrigo Jimenez, Profimedia

Nakon što je prva utakmica u Amsterdamu završena rezultatom 2:1 za Real, delovalo je da bi ekipa, koju je usred sezone od Đulena Lopetegija preuzeo Santjago Solari, kao domaćin mogla lako da dođe do narednog kola.

Ali, 5. marta 2019. godine, Tadić je učinio sve da se to ne dogodi.

Broj 10 pisao je ispod njegovog prezimena na dresu, ali i pored njegovog imena u gotovo svim izdanjima novina koje su izašle sutradan.

Bilo je pravo uživanje gledati majstora kako "pleše" po terenu, pravi šou za navijače, a pakao protivničkim igračima. Driblinzi, piruete, magična dodavanja, dve asistencije i prelep gol.

Ajaks je pobedio rezultatom 4:1 pred blizu 80.000 navijača na stadionu "Santjago Bernabeu". Tadić je bio asistent kod golova Hakima Zijeha u sedmom i Davida Neresa u 18. minutu, a onda je u 62. minutu i sam bio strelac.

Marko Asensio je smanjio na 3:1 u 70. minutu, ali samo dva minuta kasnije Lase Šone je postavio konačan rezultat.

Ajaks je prošao u četvrtfinale, a Tadićevu partiju su prerpičavali ljubitelji fudbala širom sveta. Postao je tek deveti fudbaler u istoriji koji je od uglednog "Lekipa" ocenjen čistom desetkom, što puno govori o predstavi srpskog maestra u Madridu.

Ajaks je te sezone bio šampion Holandije i osvajač Kupa, a u polufinalu Lige šampiona zaustavjeni su u polufinalu kada je Lukas Moura u Amsterdamu bio strelac gola za prolazak Totenhema u finale u poslednjim sekundama utakmice.

Tadić je bio najbolji strelac ekipe sa 28 golova u prvenstvu, a 38 ukupno, a uz to je imao i 23 asistencije.

Dušan izazvao opšti haos u Realu

Kada je reč o Realu, priča se da je upravo revanš sa Ajaksom izazvao odlazak legendarnog Serhija Ramosa.

Čuveni defanzivac je u 90. minutu prve utakmice, namerno dobio žuti karton kako bi suspenziju odradio u revanšu i potom bio spreman za četvrtfinale. Ispostavilo se da je bio i više nego potreban svom timu, a sebi je napravio problem na poluvremenu.

Navodno, gazda kluba, Florentino Perez, u pauzi između dva poluvremena je došao u svlačionicu kako bi kritikovao fudbalere zbog lošeg rezultata. To je zasmetalo Ramosu koji je takođe bio prisutan, pa je zbog toga nastala svađa.

"Rešiću se ja tebe", poručio je navodno Perez.

"Odlično! Isplati me i ja ću da odem. Sve sam dao za ovaj klub i za tebe. Sramota" - odgovorio je Ramos.

Iskusni defanzivac je imao još dve godine ugovora, a zbog situacije iz svlačionice njihov odnos nije bio isti. Perez je doneo odluku da Ramosu ne bude produžen ugovor, zbog čega je posle 16 godina otišao iz kluba i prešao u Pari Sen Žermen.

Bonus video: