Slušaj vest

Tužne vesti iz srpskog sporta.

Fudbalski klub Avala objavio je na svojoj Instagram stranici da je preminuo mladi bivši igrač ovog tima, David Jojić (25).

Srpski fudbal tako se oprašta od mladog igrača koji je igrao za ovaj beogradski klub, a FK Avala imao je i kratku, ali bolnu poruku koju je podelio sa svojim pratiocima povodom Davidove smrti.

- Sa velikom tugom opraštamo se od našeg druga i bivšeg igrača Davida. Nađi svoj mir i počivaj u miru - stoji u objavi FK Avala uz fotografiju igrača Davida.

Podsećamo, ovo je nova tragedija kada je reč o mladim ljudima u srpskom fudbalu. Prethodnog dana preminuo je Petar Vučinić (23 godine) fudbaler Mladosti iz Omoljice.

Ne propustiteFudbalDARKO LAZIĆ OTVORIO DUŠU! Otkrio je detalje iz karijere za koje niko nije znao: "Tada se greške nisu trpele kao danas..."
Fudbaler Darko Lazić u dresu Crvene zvezde
FudbalRASIM LJAJIĆ OTVORIO DUŠU O STANJU U FK PARTIZAN! Govorio je o povratku Srđana Blagojevića, novcu, izlasku iz krize: "Da budem iskren..."
Rasim Ljajić
FudbalNIKOGA U REALU NISU POTCENILI KAO NJEGA, A ON JE NAJVAŽNIJA KARIKA PUNU DECENIJU: Od dečaka iz urugvajskog geta, do jednog od najplaćenijih u Madridu
Federiko Valverde
FudbalRONALDO SE VAZDUHOM LEČI OD TEŠKE POVREDE! Kristijano izabrao neobičnu metodu i to zbog ovog cilja
Kristijano Ronaldo
FudbalHRVAT U VELIKOM PROBLEMU: Igoru Tudoru igrači okrenuli leđa - rastanak sa Totenhemom je sve bliži!
Igor Tudor

Delirijum u Novom Sadu: Vojvodina razbila Partizan 3:0 Izvor: MONDO/Milutin Vuijčić