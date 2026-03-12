Slušaj vest

Bivši igrač, a potom i trener Partizana, Igor Duljaj, gostovao je na televiziji Una, gde je govorio o aktuelnoj situaciji u Humskoj.

On je prvo stao u zaštitu svog bivšeg saigrača Damira Čakara, za kog je istakao kako mu je na ovaj način život uništen.

- Nažalost, sve to nije ni malo prijatno. Meni je teško palo što je Čakar ovako smenjen na neki način iz više razloga, jer opet je on neko ko nije zaslužio da na taj način sazna. Imate palac koji dižete za glasanje: palac gore - ostaje, palca dole - ne ostaje. Možda je malo grubo da kažem da je njemu na taj način život uništen - rekao je Igor Duljaj gostujući na televiziji Una, pa se osvrnuo na Srđana Blagojevića:

- Blagojević ima svoje motive iz kojih se vratio u Partizan. Verujem da će njegovim povratkom ljudi u Partizanu doći do tačke da kažu moramo da stavimo Partizan iznad svih problema koji su trenutno činjenica. Blagojević je rekao da je to drugačija ekipa u odnosu na onaj period kada je on došao. Imali su bod više od Crvene Zvezde, Partizan je bio prvi...

1/4 Vidi galeriju Igor Duljaj Foto: Starsport

Kako je otkrio, njega čelnici Partizana nisu zvali.

- Nisu mene zvali. Mnogima smeta taj moj temperament. Ja sam mnogo puta iskočio iz tog konteksta trenera u prethodnom periodu, a to sam radio, jer sam morao da zaštitim svoje igrače, a oni su mi bili najvažniji. Provodio sam po 15 sati sa njima. Nisu me zvali, jer je sa mnom verovatno mnogo teško sarađivati - istakao je Duljaj.

BONUS VIDEO: