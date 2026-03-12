Slušaj vest

"Moramo mnogo da se potrudimo i da shvatimo da ovu utakmicu zaista igramo 'za svoj život'. Ja to tako vidim. Dakle, ako neko dolazi ovde da nam uzme bodove, moraće dobro da se potrudi. Kada pričam sa igračima u svlačionici, kažem im, mi smo u našoj kući i moramo da pobedimo ovu utakmicu. Situacija je veoma jednostavna", rekao je Lemonis, preneo je Radnički.

Fudbaleri Radničkog igraju u subotu od 14 časova na Čairu protiv Spartaka iz Subotice, utakmicu 27. kola Super lige Srbije.

"Analizirali smo Spartak poslednjih nekoliko dana, reč je o veoma opasnom timu. Moramo biti veoma obazrivi. Slušam priče da neki njihovi igrači neće igrati, ali kada pogledam njihov osnovni tim, možda nedostaju samo jedan ili dva igrača, baš kao što i nama nedostaju trojica igrača. Niko ne sme da se opusti misleći da im ne igraju određeni igrači. Možda imaju neke povrede ili kartone kao mi, ali su i dalje veoma opasan tim", naveo je Lemonis.

On je zahvalio navijačima Radničkog koji su u prošlom kolu doputovali u Surdulicu da podrže ekipu u utakmici protiv Radnika (2:2) i rekao da očekuje veliku podršku i na domaćem terenu.

Radnički je pobedio u četiri poslednje utakmice na svom terenu, a fudbaler niške ekipe Miljan Ilić rekao je da ekipa želi da nastavi seriju pozitivnih rezultata.

"Znamo koja je težine ove utakmice i znamo šta nam je činiti. Pre mesec dana smo bili u malo drugačijoj situaciji, ali smo se izborili za to da sada sami odlučujemo o našoj sudbini, što je i najlepše. Očekuje nas jako teška utakmica zato što dolazi ekipa za koju iskreno mislim da ima veoma dobre igrače i veliki individualni kvalitet", naveo je on.

"Promenili su trenera, smatram da će doći sa novom energijom i željom da uzmu neke bodove. Moraće baš da se potrude ukoliko žele da to urade na našem terenu. Mi ćemo dati maksimum kako bismo došli do tri boda koja su nam veoma bitna", dodao je Ilić.

Posle 26 kola Radnički je deveti na tabeli sa 33 boda, a Spartak je pretposlednji sa 18 bodova.

(Beta)