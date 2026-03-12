Slušaj vest

Prošle sezone Totenhem je dao rok navijačima do 27. maja, dva dana po završetku takmičenja u Premijer ligi, da odluče da li žele da obnove sezonske ulaznice za ovu sezonu.

Prema ranijoj odluci, rok za ovu sezonu za obnovu sezonskih bio je 26. maj, dva dana po završetku takmičenja u Premijer ligi, ali je londonski klub obavestio svoje navijače da je novi rok za odluku od 12. marta do 7. juna.

Totenhem je izgubio pet uzastopnih utakmica u Premijer ligi, 16. je na tabeli sa 29 bodova i nalazi se na bod od zone ispadanja, devet kola pre kraja.

"Svesni smo ozbiljnosti trenutne pozicije naše muške ekipe", navodi se u poruci kluba navijačima Totenhema, preneo je Bi-Bi-Si (BBC).

Klub je naveo da je posle razgovora sa predstavnicima udruženja navijača rok produžen za dve nedelje, kako bi se osiguralo da navijači pre obnavljanja imaju potpunu jasnoću o sledećoj sezoni.

Totenhem je sredinom februara otpustio trenera Tomasa Franka i za privremenog trenera postavio Igora Tudora, koji je izgubio četiri uzastopne utakmice, tri u Premijer ligi i prvi meč osmine finala Lige šampiona protiv Atletiko Madrida (2:5).

"Svi u klubu ostaju apsolutno čvrsti u zajedničkoj posvećenosti poboljšanja naše pozicije u Premijer ligi i što jačeg završetka tekuće sezone", naveo je Totenhem.

(Beta)