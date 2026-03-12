Slušaj vest

Talentovani levi bek Crvene zvezde Adem Avdić je potpisao novi ugovor sa klubom do 2030. godine, uz mogućnost produžetka saradnje na još jednu godinu.

- Ovo je jedan veliki korak u mojoj karijeri. Crvena zvezda kada ponudi ugovor to se ne odbija, to je znak poverenja i dosadašnjih rezultata. Mnogo sam srećan, nije mi prvi put da potpisujem ugovor, ali je svaki put sve značajnije. Kao i uvek, ja ću dati sve od sebe da ispunim očekivanja i da budem što bolji mogu. Osećam se odlično i nadam se da ću pružati još bolje partije u nastavku sezone. Mogu još da napredujem, mlad sam i želim da iz godine u godinu budem sve bolji - rekao je Avdić.

Crvena zvezda - Napredak 2025/26 Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©

Adem Avdić je rođen 24. septembra 2007. godine u Loznici. Prošao je sve mlađe selekcije Crvene zvezde, gde se istakao kao jedan od najtalentovanijih igrača svoje generacije i zaslužio poziv da se priključi prvom timu.

Uspešno pokriva čitav levi bok, a karakterišu ga brzina, dobar dribling i precizan centaršut. Takođe je standardni član mlađih reprezentativnih selekcija Srbije.

