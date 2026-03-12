CRVENO-BELI ZAVRŠILI VAŽAN POSAO! Pao bitan potpis na Marakani!
Talentovani levi bek Crvene zvezde Adem Avdić je potpisao novi ugovor sa klubom do 2030. godine, uz mogućnost produžetka saradnje na još jednu godinu.
- Ovo je jedan veliki korak u mojoj karijeri. Crvena zvezda kada ponudi ugovor to se ne odbija, to je znak poverenja i dosadašnjih rezultata. Mnogo sam srećan, nije mi prvi put da potpisujem ugovor, ali je svaki put sve značajnije. Kao i uvek, ja ću dati sve od sebe da ispunim očekivanja i da budem što bolji mogu. Osećam se odlično i nadam se da ću pružati još bolje partije u nastavku sezone. Mogu još da napredujem, mlad sam i želim da iz godine u godinu budem sve bolji - rekao je Avdić.
Adem Avdić je rođen 24. septembra 2007. godine u Loznici. Prošao je sve mlađe selekcije Crvene zvezde, gde se istakao kao jedan od najtalentovanijih igrača svoje generacije i zaslužio poziv da se priključi prvom timu.
Uspešno pokriva čitav levi bok, a karakterišu ga brzina, dobar dribling i precizan centaršut. Takođe je standardni član mlađih reprezentativnih selekcija Srbije.