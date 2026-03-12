Slušaj vest

Neto bi mogao da bude suspendovan na jednu utakmicu zbog nesportskog ponašanja, a Uefa je saopštila da će odluka naknadno biti doneta.

Čelsi je sinoć u Parizu izgubio od aktuelnog šampiona 2:5, u prvoj utakmici osmine finala Lige šampiona.

Tokom nadoknade vremena lopta je izašla u aut, a Neto je u pokušaju da je što pre vrati u igru dečaka koji je držao loptu odgurnuo u grudi, pošto se činilo da ovaj pokušava da je zadrži.

Fudbaler Čelsija gurnuo dečaka koji skuplja lopte! Foto: JULIEN DE ROSA / AFP / Profimedia, Ben Whitley, PA Images / Alamy / Profimedia, James Marsh / Shutterstock Editorial / Profimedia

Posle toga došlo je do koškanja među igračima na terenu, a Neto se posle utakmice izvinio dečaku, zagrlio ga je i poklonio mu je dres.

"Uz sve emocije oko utakmice, gubili smo i želeo sam da uzmem loptu. Malo sam ga gurnuo. Video sam da sam ga povredio i žao mi je, ja nisam takav", rekao je Neto posle utakmice za TNT.

Revanš utakmica igra se narednog utorka na Stamford Bridžu u Londonu.

