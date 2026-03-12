Slušaj vest

To je bilo prvo pojavljivanje Tapije pred sudom usred višestrukih istraga o njegovoj imovini i finansijskom upravljanju u Fudbalskom savezu.

Po dolasku na sud on nije davao izjave medijima.

Savezni sudija Dijego Amarante, specijalizovan za ekonomski kriminal, pozvao je Tapiju i još četiri direktora Saveza da svedoče i zabranio im je da napuste zemlju zbog nepravilnog zadržavanja klupskih članarina u iznosu od 19 milijardi pezosa, odnosno 13 miliona dolara za period 2024. i 2025. godine.

Tužbu je podnela Agencija za carinske prihode i kontrolu.

Tapija može da odbije da svedoči ili da podnese pisanu izjavu.

Argentinski krivični zakon predviđa zatvorske kazne od dve do šest godina za zadržavanje ili naplatu nacionalnih poreza koji nisu uplaćeni u roku od 30 kalendarskih dana nakon datuma dospeća.

Tapija se suočava sa drugim sudskim postupcima zbog navodne utaje poreza i pranja novca.

Fudbalski savez Argentine negira bilo kakav poreski dug i tvrdi da je žrtva progona Vlade.

