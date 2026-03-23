Početkom 90-tih godina prošlog veka Crvena zvezda i Hajduk su odigrali dve više nego turbulentne utakmice.

Dvojac iz takozvane "velike četvorke" jugoslovenskog fudbala prvo je na stadionu Partizana igrao finale tadašnjeg Kupa Maršala Tita, da bi se mesec dana na "Marakani" sastao u prvenstvenoj utakmici. Bila je to ujedno poslednja zvanična utakmica ove dve ekipe.

Ova druga utakmica ostaće u sećanju i po tome što je Dragiša Binić nokautirao tadašnjeg trenera Hajduka Stanka Poklepovića.

A sve je "zakuvao" Josip Skoblar, trener koji je mesec dana radio predvodio Hajduk do trofeja u kupu.

Crvena zvezda i Hajduk su 8. maja 1991. godine odigrali poslednji kup velike Jugoslavije. Hajduk je golom Alena Bokšića slavio rezultatom 1:0.

Utakmica je protekla uz dosta tenzija, pošto je rat kucao na vrata.

Zvezda, mislima već okrenuta ka Bariju, gde ih je dve nedelje kasnije čekalo finale Kupa šampiona, nije bila na svom nivou, što su Splićani iskoristili.

Tokom utakmice Josip Skoblar, koji je tokom karijere nosio dres OFK Beograda, Olimpika iz Marseja, Hanovera i Rijeke, provocirao je fudbalere Zvezde.

"Ono što se dogodilo na finalu i posle tog finala... Ne znam zašto je Siniša stalno govorio da sam ja krivac što su izgubili, jer sam ih 'vređao, provocirao'. Jesam, provocirao sam klupu, osetio sam da bi bila nekakva prilika, jer pobediti znači baviti se svim i svačim, ne možeš da dobiješ utakmicu tek tako, niti da ti nešto padne sa neba", rekao je Skoblar.

Fudbaleri Crvene zvezde su dobro zapamtili Skoblaru ponašanje, pa je Dragiša Binić na narednoj utakmici protiv Hajduka u Beogradu kidisao da povredi trenera Hajduka. S tim da je u međuvremenu propustio vest da je Skoblar otišao, a da je trener Splićana tada bio Stanko Poklepović.

Dugo se nije znalo zbog čega je Binić to uradio, da bi istinu godinama kasnije otkrio Siniša Mihajlović koji je gostovao prilikom snimanja dokumentarnog filma "Hajdukov ratni trofej".

"Zašto si, pobogu, udario Poklepovića? Kud baš njega, pa čovek je dobar ko hleb", upitao je Mihajlović Binića koji mu je odgovorio:

"Ma, kakvog Poklepovića? Udario sam Skoblara jer nas je provocirao na utakmici na kojoj je Hajduk osvojio Kup".

Binić je zatim bio u čudu kada su mu rekli da je Skoblar u međuvremenu dobio otkaz.

"Pa, kako su ga smenili kada je osvojio Kup", zapitao se Binić.

Skoblar je 32 utakmice upisao u dresu reprezentacije Jugoslavije, a bio je deo čuvene selekcije iz Čilea, koja je dogurala do polufinala Mundijala.

O kakvom se golgeteru radi, govori i podatak da je 1971. godine osvojio "Zlatku kopačku" kao najbolji strelac u Evropi.