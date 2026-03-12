Slušaj vest

Iako je aktuelna sezona u punom jeku, Fudbalski klub Čelsi iz Londona krenuo je u realizaciju planova za predstojeći letnji prelazni rok.

Čelsi je u sredu poražen u Parizu 5:2 od aktuelnog osvajača Lige šampiona, Pari Sen Žermena, dok u Engleskoj vodi veliku borbu za jedno od prva četiri mesta koje i naredne sezone omogućavaju mesto u Ligi šampiona.

Čelsi opasno zagrizao za Pavlovića

Izgleda da su čelnici kluba sa "Stamford bridža" već ukalkulisali igranje u najjačem takmičenju, a žele i da podignu lestvicu jer spremaju nekoliko transfer bombi na leto.

Prva od njih je nesuđeni reprezentativac Srbije Aleksandar Pavlović.

Fudbaler Bajerna je postao "top target", odnosno glavna meta engleskog kluba. Pavlović se poslednjih meseci nametnuo kao glavni igrač Bajerna, koji je u utorak demolirao Atalantu u Bergamu i praktično prošao u četvrtfinale Lige šampiona. Ne treba ni naglašavati da su Bavarci ubedljivo prvi u Bundesligi.

Prema pisanju medija, Čelsi pažljivo pravi Pavlovića usred potrage za igračem koji će u budućnosti postati glavni vezni igrač ovog tima.

Nemci traže najmanje 100 miliona

Aktuelni šampion Svetskog klupskog prvenstva je svestan da će Nemci u ovom slučaju ispoljiti poslovičnu disciplinu kada su u pitanju planovi, i da neće odustati od najmanje 100 miliona evra odštete.

Ostaje da se vidi i kakve su želje samog fudbalera. Prema pisanju medija, njemu je u Bajernu više nego sjajno, pa nema ništa protiv da i narednih godina stanuje na "Alijanc areni". Aleksandar Pavlović (21) ima potpisan ugovor sa Bajernom do juna 2029. godine.

A Srbiji ostaje da žali što je ispustila takvog igrača.

Umesto da Pavlović postane "prvi Srbin koji vredi 100 miliona evra", postaće "jedan u nizu nemačkih reprezentativaca sa devetocifrenom vrednošću".

A, kako smo ostali bez Pavlovića?

Pavlović je rođen u Minhenu. Ima dvojno državljanstvo pošto mu je otac Srbin, a majka Nemica. Baka i deka žive u okolini Beograda.

Pre tri godine vodila se ozbiljna polemika o tome da li će obući dres Srbije ili Nemačke, a na kraju je odlučio da karijeru na međunarodnoj sceni nastavi u dresu "pancera". Kakva šteta za našu reprezentaciju, mada apsolutno smo sami krivi, jedan čovek najviše...

Dok nije došlo do nepromišljene izjave Dragana Stojkovića - imali smo velike šanse, ali posle Piksijevih reči da to što je neko debitovao za Bajern ne znači da može automatski da dobije poziv za "A" reprezentaciju... E, to nas je koštalo. "Stručna procena" Stojkovića sada dolazi na naplatu. Da, neko ko je debitovao za Bajern treba da dobije poziv za "A" reprezentaciju. To verovatno svi shvataju i razumeju osim Stojkovića.

Tada je još dodao i dodatno pogoršao stvari:

- Na njemu je da se dokazuje. Da li će igrati… Pratimo još dosta njih. Neću o imenima da ne dobiju publicitet, ali ću reći da ima dosta neiskrenosti. Sve češće bude: "Ovi su me zvali hoćete li i vi ili ja odoh tamo", rekao je Stojković i time nam zatvorio odškrinuta vrata prema Pavloviću.

"Pratimo još njih", "Na njemu je da se dokazuje", "Neću da mu dajem publicitet", "Ima tu dosta neiskrenosti" - I posle svega ovoga očekujete da on izabere vas?