UKLETO MESTO! ČAK 23 IGRAČA REALA SE POVREDILA OVE SEZONE: Klub našao krivca! I svi se pitaju da li je u pitanju šala ili ne
Tokom ove sezone čak 23 fudbalera Reala iz Madrida prijavilo je povredu.
Neki od njih su već završili sezonu, neki su duže na listi povređenih, a van stroja su trenutno Kilijan Mbape, Džud Belingem, Rodrigo, Eder Militao, Dani Sebaljos, David Alaba, Alvaro Kareras...
U klubu su krenuli u opsežnu potragu za pronalaženjem krivca.
I, prema pisanju španskih medija, sumnja je pala na travnjak stadiona "Santjago Bernabeu".
Stadion Reala predstavlja pravo remek-delo građevinarstva, a jedna od stavki je da postoji sistem koji travnati teren može potpuno da ukloni i smesti u podzemne komore.
Taj sistem uveden je kako bi stadion mogao da ugosti koncerte, različite sportske događaje i brojne druge manifestacije.
Teren se prilikom skladištenja razdvaja na više segmenata koji se povlače u posebne podzemne "kase".
Međutim, upravo na mestima gde se teren razdvaja pojavljuju se određene razlike u njegovoj strukturi. Na tim tačkama tekstura trave je plića nego na ostatku terena.
Ispod prirodne podloge nalazi se metalna konstrukcija koja drži ceo sistem.
Zbog toga kramponi fudbalera u tim zonama lakše zapnu u travnjaku.
U takvim situacijama stopalo često ostaje "zaključano" u podlozi, što može da poveća rizik od povreda.
U klubu su zbog toga odlučili da pokrenu detaljno istraživanje.
Ako se pokaže tačnom ova sumnja, u klubu razmatraju novu rekonstrukciju terena, što bi iovako debelo zaduženi klub dodatno da košta.