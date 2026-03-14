Slušaj vest

Tokom ove sezone čak 23 fudbalera Reala iz Madrida prijavilo je povredu.

Neki od njih su već završili sezonu, neki su duže na listi povređenih, a van stroja su trenutno Kilijan Mbape, Džud Belingem, Rodrigo, Eder Militao, Dani Sebaljos, David Alaba, Alvaro Kareras...

1/18 Vidi galeriju Real Madrid Foto: Dennis Agyeman / Zuma Press / Profimedia, Manu Reino / DeFodi Images / Profimedia, SOPA Images, SOPA Images Limited / Alamy / Profimedia

U klubu su krenuli u opsežnu potragu za pronalaženjem krivca.

I, prema pisanju španskih medija, sumnja je pala na travnjak stadiona "Santjago Bernabeu".

Stadion Reala predstavlja pravo remek-delo građevinarstva, a jedna od stavki je da postoji sistem koji travnati teren može potpuno da ukloni i smesti u podzemne komore.

Taj sistem uveden je kako bi stadion mogao da ugosti koncerte, različite sportske događaje i brojne druge manifestacije.

Teren se prilikom skladištenja razdvaja na više segmenata koji se povlače u posebne podzemne "kase".

Međutim, upravo na mestima gde se teren razdvaja pojavljuju se određene razlike u njegovoj strukturi. Na tim tačkama tekstura trave je plića nego na ostatku terena.

Ispod prirodne podloge nalazi se metalna konstrukcija koja drži ceo sistem.

Zbog toga kramponi fudbalera u tim zonama lakše zapnu u travnjaku.

U takvim situacijama stopalo često ostaje "zaključano" u podlozi, što može da poveća rizik od povreda.

U klubu su zbog toga odlučili da pokrenu detaljno istraživanje.

Ako se pokaže tačnom ova sumnja, u klubu razmatraju novu rekonstrukciju terena, što bi iovako debelo zaduženi klub dodatno da košta.