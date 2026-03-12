Slušaj vest

Prednost Strazburu doneo je Hoakin Panikeli golom u drugom minutu, a vođstvo je uvećao Marsijal Godo pogotkom u 72. minutu.

Konačan rezultat postavio je defanzivac Rijeke Ante Majstorović pogotkom u 76. minutu.

Srpski defanzivac u ekipi Rijeke Mladen Devetak počeo je utakmicu kao starter, da bi iz igre izašao u 74. minutu.

Pobednik ovog dvomeča će u četvrtfinalu igrati protiv boljeg iz duela između Sigme Olomouc i Majnca.

Šahtjor iz Donjecka je na gostujućem terenu u Poznanju pobedio Leh 3:1.

Prednost Šahtjoru doneo je Marlon Gomes golom u 36. minutu, a vođstvo je uvećao Neverton pogotkom u 48. minutu.

Gol za Leh postigao je Mikael Išak u 70. minutu, dok je konačan rezultat postavio vezista Šahtjora Izake Silva pogotkom u 85. minutu.

Pobednik ovog dvomeča će u četvrtfinalu igrati protiv boljeg iz duela između AZ Alkmara i Sparte Prag.

AZ Alkmar je na svom terenu pobedio Spartu Prag 2:1.

Prednost AZ-u doneo je Troj Parot golom u 29. minutu, a izjednačenje Sparti Matjaš Vojta pogotkom u 50. minutu.

Pobedonosan gol za AZ postigao je Parot u 87. minutu.

Rajo Valjekano je na gostujućem terenu u Samsunu pobedio Samsunspor 3:1.

Prednost Rajo Valjekanu doneo je Alemao golom u 15. minutu, a izjednačenje Samsunsporu Marijus pogotkom u 21. minutu.

Vođstvo Rajo Valjekanu vratio je Alvaro Garsija golom u 40. minutu, a konačan rezultat je u 78. minutu postavio Alemao, svojim drugim pogotkom na utakmici.

Pobednik ovog dvomeča će u četvrtfinalu igrati protiv boljeg iz duela između Celja i AEK-a iz Atine.

Revanš mečevi osmine finala Lige konferencija na programu su 19. marta.

(Beta)