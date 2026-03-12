Slušaj vest

Prednost ekipi AEK-a, koju sa klupe predvodi srpski trener Marko Nikolić, doneo je Barnabaš Varga golom u trećem minutu, a vođstvo je uvećao Abubakari Kojta pogotkom u 33. minutu na asistenciju srpskog napadača Luke Jovića.

Treći gol za AEK postigao je srpski vezista Mijat Gaćinović u 36. minutu, a konačan rezultat je postavio Arol Mukudi pogotkom u 49. minutu.

Oba srpska fudbalera koja su danas igrala za AEK su iz igre izašla u 78. minutu.

Pobednik ovog dvomeča će u četvrtfinalu igrati protiv boljeg iz duela između Rajo Valjekano i Samsunspora. Rajo Valjekano je u prvoj utakmici tog dvomeča, na gostujućem terenu u Samsunu pobedio 3:1.

Kristal Palas je na svom terenu u Londonu odigrao nerešeno protiv AEK-a iz Larnake 0:0.

Srpski krilni napadač u ekipi AEK-a iz Larnake Đorđe Ivanović počeo je utakmicu kao starter, da bi iz igre izašao u 68. minutu.

Pobednik ovog dvomeča će u četvrtfinalu igrati protiv boljeg iz duela između Fjorentine i Rakova.

Fjorentina je na svom terenu u Firenci pobedila Rakov 2:1.

Prednost Rakovu doneo je Jonatan Brunes golom u 60. minutu, a izjednačenje Fjorentini Šer Ndur pogotkom u 62. minutu.

Pobedonosan gol za Fjorentinu postigao je Albert Gudmundson iz penala u trećem minutu nadoknade drugog poluvremena.

Srpski vezista u ekipi Rakova Bogdan Mirčetić nije ulazio u igru.

Sigma je na svom terenu u Olomoucu odigrala nerešeno protiv Majnca 0:0.

Majncu su u večerašnjoj utakmici, ;nakon gledanja snimka putem VAR tehnologije, zbog ofsajda poništena dva pogotka. Prvi je postigao Silas u 24. minutu, a drugi Armindo Zijeb u petom minutu nadoknade drugog poluvremena.

Pobednik ovog dvomeča će u četvrtfinalu igrati protiv boljeg iz duela između Strazbura i Rijeke. Strazbur je u prvoj utakmici tog dvomeča, na gostujućem terenu pobedio 2:1.

Revanš mečevi osmine finala Lige konferencija na programu su 19. marta.

(Beta)