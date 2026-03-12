SRBI ZABLISTALI U LIGI KONFERENCIJA: Gaćinović strelac, a Jović asistent u pobedi AEK-a iz Atine nad Celjem u prvom meču osmine finala
Prednost ekipi AEK-a, koju sa klupe predvodi srpski trener Marko Nikolić, doneo je Barnabaš Varga golom u trećem minutu, a vođstvo je uvećao Abubakari Kojta pogotkom u 33. minutu na asistenciju srpskog napadača Luke Jovića.
Treći gol za AEK postigao je srpski vezista Mijat Gaćinović u 36. minutu, a konačan rezultat je postavio Arol Mukudi pogotkom u 49. minutu.
Oba srpska fudbalera koja su danas igrala za AEK su iz igre izašla u 78. minutu.
Pobednik ovog dvomeča će u četvrtfinalu igrati protiv boljeg iz duela između Rajo Valjekano i Samsunspora. Rajo Valjekano je u prvoj utakmici tog dvomeča, na gostujućem terenu u Samsunu pobedio 3:1.
Kristal Palas je na svom terenu u Londonu odigrao nerešeno protiv AEK-a iz Larnake 0:0.
Srpski krilni napadač u ekipi AEK-a iz Larnake Đorđe Ivanović počeo je utakmicu kao starter, da bi iz igre izašao u 68. minutu.
Pobednik ovog dvomeča će u četvrtfinalu igrati protiv boljeg iz duela između Fjorentine i Rakova.
Fjorentina je na svom terenu u Firenci pobedila Rakov 2:1.
Prednost Rakovu doneo je Jonatan Brunes golom u 60. minutu, a izjednačenje Fjorentini Šer Ndur pogotkom u 62. minutu.
Pobedonosan gol za Fjorentinu postigao je Albert Gudmundson iz penala u trećem minutu nadoknade drugog poluvremena.
Srpski vezista u ekipi Rakova Bogdan Mirčetić nije ulazio u igru.
Sigma je na svom terenu u Olomoucu odigrala nerešeno protiv Majnca 0:0.
Majncu su u večerašnjoj utakmici, ;nakon gledanja snimka putem VAR tehnologije, zbog ofsajda poništena dva pogotka. Prvi je postigao Silas u 24. minutu, a drugi Armindo Zijeb u petom minutu nadoknade drugog poluvremena.
Pobednik ovog dvomeča će u četvrtfinalu igrati protiv boljeg iz duela između Strazbura i Rijeke. Strazbur je u prvoj utakmici tog dvomeča, na gostujućem terenu pobedio 2:1.
Revanš mečevi osmine finala Lige konferencija na programu su 19. marta.
(Beta)