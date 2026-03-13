Slušaj vest

Novi obrt u sagi Iran (ne) ide na Svetsko prvenstvo...

Političke tenzije između SAD i Irana prelile su se i na sport, pa se u javnosti otvorilo pitanje učešća iranske reprezentacije na Svetskom prvenstvu 2026, koje će se igrati u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku.

Iran bi prema planu deo utakmica grupne faze trebalo da igra u Los Anđelesu i Sijetlu, ali trenutna politička situacija baca senku na taj scenario.

Predsednik SAD Donald Tramp, izjavio je da su Iranci dobrodošli na turnir, ali je istovremeno poručio da bi "možda trebalo da razmisle o dolasku zbog sopstvene bezbednosti".

Na takve komentare reagovao je Fudbalski savez Irana saopštenjem u kojem je jasno poručeno da niko nema pravo da dovodi u pitanje njihov nastup na Mundijalu (iako je njihov ministar sport pričao drugačije).

- Svetsko prvenstvo je takmičenje koje organizuje FIFA i učešće na njemu obezbeđuje se isključivo rezultatima na terenu. Niko ne može da isključi Iran sa Svetskog prvenstva. Nijedna država ili politička ličnost nema pravo da odlučuje o tome ko će igrati na turniru. Ukoliko domaćin nije u stanju da garantuje bezbednost svim učesnicima, onda se postavlja pitanje njegove sposobnosti da organizuje ovako veliko takmičenje - navodi se u saopštenju.

Podsećanja radi, Svetsko prvenstvo 2026. biće prvo koje će zajednički organizovati Sjedinjene Američke Države, Kanada i Meksiko, a političke polemike već sada stavljaju u nezgodnu poziciju čelnike FIFA, predvođene predsednikom Đanijem Infantinom.

Ministar priča drugu priču

Pre svega ovoga, Ministar sporta Irana Ahmad Donjamali je izjavio nešto potpuno drugačije od tamošnjeg fudbalskog saveza...

- Nakon što je korumpirana vlada ubila našeg lidera, više nema uslova koji bi nam omogućili da se takmičimo na Svetskom prvenstvu. S obzirom na brutalne akcije protiv Irana - dva rata su nam nametnuta u roku od osam ili devet meseci, što je rezultiralo smrću hiljada naših sunarodnika, očigledno je da ne želimo da učestvujemo na Mundijalu pod ovim okolnostima - citira ga TV2.

