Više nego zanimljivo predavanje na Fakultetu za sport i fizičko vaspitanje Univerziteta u Beogradu održano je na katedri doktora Saše Jankovića.

U glavnoj ulozi Zoran S. Avramović, generalni sekretar SD Crvena zvezda, održao je pred punim amfiteatrom, 12. marta interaktivnu radionicu sa studentima, na temu "Šta sve novac ne može kupiti" - u fudbalu i oko fudbala.

Ozbiljne teme o fudbalu - Zoran Avramović Foto: Www.crvenazvezdafk.com

Duša fudbalske igre

Iza same teme bilo je reči o identitetu, strasti i "duši fudbalske igre", koju sveopšta komercijalizacija i konzumerizam, digitalizacija i veštačka inteligencija, još nisu uspeli da ukrote.

Doslednost Zorana S. Avramovića, protkana kroz knjige "Fudbal srce miliona", "Fudbal globalna religija", "Industrija fudbala", "Kad prestaje igra počinje rat", "Fudbal most prijateljstva", "Fudbal – linija lopte" – nudi argumente da je fudbal daleko više od puke igre, ali istovremeno upozorava da je fudbal ipak i pre svega igra koja postaje daleko više od puke igre upravo time što ostaje i razvija se kao igra.

Fudbal kao fenomen

"Da li je moderan fudbal postao samo biznis plan, ili i dalje postoje stvari koje nemaju bar-kod?" samo je jedna od tema o kojima se razgovaralo u amfiteatru sa budućim akterima sveta fudbala. Ovo predavanje moglo bi se smatrati kontinuranim promišljanjem Zorana S. Avramovića o fudbalu između igre i globalne filozofije.

Avramović je istakao da je fudbal sam po sebi fenomen. Fudbal zaista nije prestao da bude igra. Fudbal je svetionik u moru simulacija, fudbal je istina o ljudskoj nesavršenosti, fudbal je igra greške i bastion ljudske neizvesnosti. Fudbal je zahvaljujući navijačima koji jesu investitori, a ne potrošači, ostao analogno ostrvo u digitalnom okeanu, u fudbalu ni jedno "mi" ni "katarza" ne kupuje se sponzorskim ugovorima.

Idejni tvorac velikog broja karketing akcija u fudbalu - Zoran Avramović Foto: www.sd-crvenazvezda.net

Snaga fudbala nije u novcu

Avramović je naglasio da je snaga fudbala upravo u tome da novac ne može kupiti vreme koje je prošlo, istoriju i tradiciju kluba, karakter, identitet, integritet i da u fudbalu i danas uprkos i uz pomoć milijardi, peti elemenat – to iracionalno u njemu, ljubav igra presudnu ulogu.

Zoran Avramović je izneo razmišljanje da je uticaj novca na moderni fudbal mač sa dve oštrice, s jedne strane ojačao je razvoj infrastrukture, globalno širenje, privukao vrhunske talente, a s druge strane produbio finansijske nejednakosti naduvao troškove transfera i ugrozio osnovne vrednosti sporta.



Pronalaženje ravnoteže između finansijskog uspeha i očuvanja suštine fudbala je ključno za osiguranje održivosti i kontinuirane privlačnosti igre. I na kraju zaključio je – savršenstvo traje dok traje ravnoteža.