Slušaj vest

Sudbina Dušana Vlahovića u Juventusu mogla bi uskoro da dobije epilog – i to onakav kakav navijači "stare dame" verovatno priželjkuju.

Srpski napadač je sve bliži potpisu novog ugovora, a prema informacijama iz Italije na stolu je saradnja na godinu ili dve, uz platu koja bi mogla da dostigne oko sedam miliona evra po sezoni sa bonusima.

Vlahović se posle četiri meseca pauze vratio u tim i već sutra uveče mogao bi ponovo da se nađe na terenu u meču protiv Udinezea. Za sada je planirano da utakmicu počne na klupi, ali njegov povratak predstavlja veliki korak posle teške povrede levog aduktora i operacije kojoj je podvrgnut početkom decembra u Londonu.

Dug oporavak dodatno je zbližio srpskog golgetera i klub iz Torina. U Juventusu nikada nisu sumnjali u njegove reči da mu je ostanak prioritet, a i sam Vlahović je više puta poručio upravi da još nije doneo konačnu odluku, ali da mu je prvi izbor da nastavi karijeru u Torinu, što je potvrdila i italijanska "Gazeta".

1/30 Vidi galeriju Dušan Vlahović u dresu Juventusa Foto: Marco BERTORELLO / AFP / Profimedia

U međuvremenu su brojni evropski klubovi pratili situaciju oko srpskog napadača. Barselona se među prvima raspitivala o njegovom statusu jer traži naslednika za Roberta Levandovskog, ali su razgovori u poslednje vreme usporili.

Slična situacija je i sa Bajernom iz Minhena, koji se u međuvremenu okrenuo drugim opcijama u napadu. Upravo zbog toga sve više se poklapaju interesi Juventusa i Vlahovića - klub želi da gradi novu ofanzivu oko pouzdanog napadača, a Srbin vidi šansu da se posle povrede vrati u formu u sredini koju dobro poznaje.

Veliki faktor u celoj priči mogao bi da bude i trener Lučano Spaleti. Ukoliko ostane na klupi Juventusa i naredne sezone, Vlahović zna da bi upravo on bio prvi izbor na poziciji "devetke", jer je Spaleti još pre povrede jasno stavio do znanja da računa na srpskog napadača kao ključnog čoveka u napadu.

Plata manja nego ranije, ali i dalje ogromna

Pregovori su dotakli i finansijski deo. Juventus je spreman da ponudi osnovnu platu od oko šest miliona evra godišnje, koja bi uz bonuse mogla da naraste do sedam miliona - gotovo na nivou primanja mladog asa Kenana Jildiza.

To bi ipak bilo znatno manje od sadašnjeg ugovora koji je Vlahoviću, zahvaljujući bonusima, donosio i do 12 miliona evra godišnje - cifra definisana kada je potpisao ugovor sa Juventusom početkom 2022. godine.

1/5 Vidi galeriju Proslava gola Dušana Vlahovića Foto: Marco BERTORELLO / AFP / Profimedia

Opcija kratkog produžetka ugovora na jednu ili dve godine trenutno je najrealnija. Takav dogovor bi Juventusu dao sigurnost, dok bi Vlahović dobio priliku da se potpuno vrati u formu i ponovo podigne svoju tržišnu vrednost.

Porodica uključena u pregovore

U celoj priči sve važniju ulogu ima i njegov otac Miloš, koji sve češće učestvuje u neformalnim razgovorima o budućnosti sina. To je donekle promenilo atmosferu posle burnog prošlog leta kada su pregovori oko ugovora izazivali tenzije između Vlahovićevog okruženja i kluba.

Tokom oporavka srpski napadač je konstantno bio uz ekipu - nije propustio nijednu utakmicu Juventusa na stadionu, izlazio je na teren da pozdravi navijače i bodrio saigrače. Upravo takva posvećenost nije prošla nezapaženo u klubu.

Potpisi novih ugovora za Jildiza i Mekenija, kao i već postignut dogovor sa trenerom Spaletijem, dodatno su pokazali pravac u kom Juventus želi da ide.

A da li će deo tog projekta ostati i Dušan Vlahović?

Prema poslednjim signalima - deluje da će do potpisa doći. I to u samoj završnici "produžetaka".

Kurir sport / Gazeta

BONUS VIDEO: