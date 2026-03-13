Slušaj vest

Prema informacijama iz Grčke, napad na mladića se dogodio u četvrtak, 12. marta u oblasti Kalamaria.

Trojica maskiranih lica su napravila zasedu iz koje su napali navijača PAOK-a, opisali su očevici ovog događaja. Nakon kratkog sukoba, mladić je uboden u leđa oštrim nožem, posle čega je pao na ulicu.

Prolaznici su probali da pomognu, a policija i hitna pomoć su se brzo pojavila na licu mesta. Mladić je prevezen u bolnicu gde je nažalost preminuo otrpilike dva i po sata kasnije.

Vlasti razmatraju mogućnost da su motivi vezani za dobro poznate sukobe i rivalstva među navijačkim grupama.

Poddirekcija za borbu protiv organizovanog kriminala Severne Grčke je preuzela slučaj, a Odeljenje za sportsko nasilje započelo istragu.

Ne propustiteFudbalSAČEKUŠA ZA TORCIDU! Više od 100 navijača napravilo zasedu za ozloglašene navijače Hajduka
Navijači Hajduka Torcida Split
FudbalPOJAVIO SE NAJSTRAŠNIJI SNIMAK IZ NOVOG PAZARA! Navijači se brutalno tukli i jurili po tribinama dok je trajala utakmica
Tuča navijača Novog Pazara
FudbalISPLIVAO NOVI HOROR SNIMAK IZ NOVOG PAZARA: Navijači divljali u prvom minutu utakmice, pogledajte šta se desilo na tribinama!
utakmica.jpg
FudbalJEZIVA TUČA DELIJA I GROBARA! Isplivao snimak brutalnog nasilja! Uništen kafić, motke, buka i divljanje huligana
Tuča navijača na Petlovom brdu

Bonus video:

Tuča navijača split Izvor: Kurir