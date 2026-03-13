Slušaj vest

Vojvodina je ove sezone dva puta pobedila Crvenu zvezdu, a nedavno je na domaćem terenu bila bolja od Partizana.

"Euforija je pobediti Partizan 3:0. To je deo istorije. To se nije desilo 32 godine da u jednoj sezoni pobedimo i Partizan i Zvezdu. A da pobedimo dva puta jedan od ta dva kluba to se nije desilo nikada", rekao je Zbiljić u razgovoru za "TV Prva".

Zbiljić, koji ima i funkciju predsednika Zajednice klubova Super lige i Prve lige Srbije, govorio je o promenama koje bi uskoro mogle da se dese.

"Iskoristiću da napomenem da od 2035. godine ukoliko se utvrdi od strane UEFA da država finansira, direktno ili indirektno, bilo koji fudbalski klub one može da učestvuje u euro takmičenju. Imamo od danas do 2035. godine vremena da sprovedemo privatizaciju, u obliku u kojem želimo. Očekujem reakciju Vlade Republike Srbije o toj temi, da se spremimo. Koliko čujem u Bosni i Hercegovini ide privatizacija ove godine. Nema razloga da ta liga bude jača, mi ne smemo da kasnimo s tim. Javni apel je da idemo u privatizaciju i da se spremimo za to", poručio je i dodao:

"Ako je Vojvodina spremna, hajde da rešimo to. Ovaj klub je spreman. Novi Sad je grad sa najjačom privredom u Srbiji. Nas desetak može da kupi Vojvodinu i od nje da napravi Mančester siti. Ja bih da to uradi i privreda Niša, Kruševca, Kragujevca. Kragujevac je najspremniji, ali nam treba zakon", zaključio je Dragoljub Zbiljić.

Vojvodina je trenutno, posle 26 odigranih utakmica, treća na tabeli Super lige Srbije sa 52 osvojena boda, jednim manje od Partizana i 11 manje od Crvene zvezde.

Pokušaće Novosađani da dođu do druge pozicije, ali i da osvoje Kup Srbije. Žreb za polufinale je zakazan za 19. mart, a pored Vojvodine takmiče se još Crvena zvezda, Grafičar i Jedinstvo iz Uba.

