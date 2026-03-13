Slušaj vest

"Partizan u poslednja tri kola sigurno nije ostvario rezultate kakve je želeo. Specifično je i to što se na klupu vratio Srđan Blagojević, koji je u prvom mandatu radio zaista dobar posao i verujem da je ekipi doneo novu energiju", rekao je Miljanović, prenosi klub.

"Očekuje nas izuzetno težak meč, kao i svaka utakmica u ovoj ligi, pogotovo protiv ekipe koja je godinama u vrhu našeg fudbala i trenutno se nalazi na drugom mestu na tabeli. Možda će imati i određeni pritisak da pobede, pa se nadam da ćemo to znati da iskoristimo", dodao je on.

Fudbaleri TSC-a gostovaće sutra ekipi Partizana, u utakmici 27. kola Super lige Srbije.

TSC trenutno zauzima 12. mesto na tabeli sa 30 osvojenih bodova, dok je Partizan drugi sa 53 boda.

Miljanović je istakao da njegov tim i dalje ima problem sa realizacijom, uprkos dobrim partijama.

"Muči nas konkretizacija prilika. U poslednjih šest utakmica postigli smo samo četiri gola, a s obzirom na način na koji smo igrali broj pogodaka i bodovni saldo mogli su da budu bolji. Ipak, raduje me što smo protiv Vojvodine, Čukaričkog i Železničara stvorili veliki broj šansi. Verujem da će golovi doći kao plod velikog rada", rekao je on.

Govoreći o zdravstvenom stanju ekipe, trener TSC-a je dodao da tim ima određenih kadrovskih problema.

"Kao i svaki tim, imamo određene probleme sa povredama i nekoliko igrača neće biti u konkurenciji za subotnji meč. Nadamo se njihovom brzom oporavku. Naravno, koga nema bez njega se može i mora, a ostali su sigurno spremni da daju svoj maksimum", rekao je Miljanović.

Miljanović je predvideo i dobru atmosferu na stadionu Partizana.

"Ambijent na stadionu Partizana je uvek lep. Očekujem da igrači iznesu ovu utakmicu na pravi način, da uživaju u njoj i da, posle pobede protiv Mladosti, pokušamo da napravimo još jedan brejk na gostovanju", zaključio je trener TSC-a.

Utakmica u Humskoj igra se sutra od 16.00.

