Slušaj vest

Potpuni šok iz srpskog fudbala...

Fudbalski klub Radnički Zrenjanin doneo je odluku da se povuče iz svih takmičenja u kojima je učestvovao. Ovu informaciju potvrdio je Fudbalski savez Vojvodine, koji je početkom marta dobio zvaničan dopis kluba.

Prema toj odluci, seniorski tim više neće igrati u Vojvođanska liga Istok, dok su iz takmičenja istupile i mlađe selekcije, uključujući omladince koji su nastupali u Omladinska liga Vojvodine.

Nastavak niza

Ovaj potez predstavlja još jedan težak udarac za sport u Zrenjanin, koji se već duže vreme suočava sa ozbiljnim problemima u sportskim klubovima i infrastrukturi.

U poslednjih nekoliko godina više sportskih kolektiva našlo se u finansijskim i organizacionim poteškoćama, što je dovelo do povlačenja iz takmičenja ili gašenja pojedinih klubova.

Sve ovo pogoršalo je ionako tešku situaciju u gradu koji je nekada imao značajnu sportsku tradiciju.

