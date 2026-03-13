Slušaj vest

Za čuvenog fudbalera Tariba Vesta, vezuje se jedna od najvećih kontroverzi po pitanju "lažiranja godina".

Naime, Nigerijac je 2002. godine stigao u Partizan kao veliko pojačanje, bivši igrač Intera, Milana, Kajzerslauterna... Kada je doveden, predstavljen je kao 28-godišnji defanzivni fudbaler, međutim, godinama kasnije otkriveno je da je Vest u tom trenutku imao 40 godina! Da, dobro ste pričitali - slagao je za čak 12 godina.

Bilo je i tada spekulacija oko njegovih godina, ali niko nije mogao ni da sanja da Vest ima čak 40 godina. O ovoj prevari javno je pričao nekadašnji čelnik crno-belih, Žarko Zečević, a ona je otkrivena kada je Vest pokušao da potpiše za Rijeku kao 32-godišnjak, koji je zapravo imao 44 godine. I dan danas, Vestova godina rođenja ostala je misterija. Koliko god da je imao godina, Taribo je ostao u srcima svih navijača Partizana jer je prikazao sjajne igre u crno-belom dresu.

Taribo Vest se po završetku fudbalske karijere posvetio propovedanju hrišćanstva, a 2014. je završio izgradnju bogomolje u blizini Lagosa.

Jedan deo njegove životne priče posebno je zanimljiv jer se tu pominje "vešica iz Jugoslavije". Evo o čemu se radi.

Vestova priča o događaju zbog kog je, uopšte, odlučio da se posveti Bogu, osnuje crkvu i započne propoved je izuzetno čudna.

Za sve je kriva devojka sa kojom je dve godine živeo u Milanu. Njeno ime ne izgovara. Zove je - jugoslovenska veštica.

Ovo je Taribova priča o paralormalnom iskustvu kom je prisustvovao.

Ona počinje u Americi, u kojoj je provodio vreme između dve sezone, dok je još "furao svoj fazon", a to otprilike znači izlasci, provod, alkohol, žene ili kraće - greh.

"Jedne večeri na žurci primetio sam da se jedna ženska osoba probija kroz gužvu i pokušava da mi priđe. Pitala me je za ime, što me je iznenadilo. Odgovorio sam: 'Nemam ime'. Onda me je pitala čime se bavim u životu. Rekao sam: 'Ne radim ništa'. Kada me je pitala odakle sam došao, tada sam već drsko odgovorio: 'Ni od kuda', tako da se samo okrenula i otišla", pričao je Vest u jednom intervjuu po povratku u otadžbinu, kada je zemljacima objašnjavao kako je napustio Afriku kao fudbaler, a vratio se kao pastor.

"Čim se izgubila u gužvi, osetio sam kao da me je neko udario po glavi. Nije bilo nikoga pored mene, ali sam čuo glas koji me pita: 'Da li znaš ko je ta žena?', 'Zašto si se tako poneo prema njoj?', 'Moraš je naći i izviniti se na pristojan način'...", nabrajao je poruke, koje nije mogao da ignoriše.

Uspeo je da sustigne mladu damu, upoznali su se, ona se predstavila kao sestra Patijens Ngozi Ikemufuna, migrantkinja iz Nigerije. Upoznali su se, razmenili brojeve telefona i ostali u kontaktu i nakon što se Vest vratio u Italiju.

Međutim...

"Jednog dana me je pozvala i rekla da je na godišnjem odmoru i da razmišlja gde bi mogla da ga provede. Predložio sam joj da to bude Evropa i bude moj gost u Milanu. Otprilike mesec dana kasnije, javila se i rekla da je spremna da dođe da me vidi", prepričavao je Vest, koji je u to vreme već prešao iz Intera u Milan.

Sačekao je gošću na aerodromu i dovezao je ispred stana.

"Ono što ću vam sada ispričati, neću zaboraviti nikada u životu", naglasio je Vest da se bliži trenutak kada će se ukazati sam Bog.

"Kada smo prišli vratima mog stana, ukopala se i nije želea da uđe. Samo je stajala i gledala u vrata. Ja sam bio prilično nestrpljiv, jer sam morao na trening i nisam imao baš vremena za ubeđivanje, ali trebalo mi je oko 20 minuta da je ubedim da uđe unutra. Pitala me je u jednom trenutku: 'Za ime Boga, odakle ti snage da boraviš u ovom prostoru?', ali je na kraju pristala da uđe", rekao je.

"Dao sam joj rezervni ključ i upoznao je sa dvojkom, Jugoslovenkom s kojom sam živeo već neke dve godine. Predložio sam im da se upoznaju i provedu vreme zajedno dok se ne vratim i otišao".

Dok je Taribo trenirao sa "rosonerima" u čuvenom Milanelu, nije imao predstavu šta će čuti po povratku u stan.

"Kada sam se vratio u stan, pozvala me je i počela da me zapitkuje o devojci. Od kada živim s njom, gde smo se upoznali i slično. Zapravo, tada sam joj rekao da smo u vezi i da to traje dve godine. Pogledala me je u oči i izgovorila: 'Devojka sa kojom živiš i spavaš je veštica"', šokirao je na kraju ispovesti Taribo Vest.