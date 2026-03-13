Aleksandra Stankovića čeka petogodišnji ugovor.
TRANSFER BOMBA
INTER PRIZNAJE GREŠKU: Tim iz Milana vraća Aleksandra Stankovića i to za ozbiljan novac?!
Prema rečima italijanskog novinara Nikola Šire, Inter će aktivirati klauzulu za Aleksandra Stankovića i za 23.000.000 evra ga vratiti na Đuzepe Meacu.
Srbin će sa Interom potpisati petogodišnji ugovor.
Podsetimo, Klub Briž je prošlog leta Stankovića platio svega 9.500.000 evra. Sreća u nesreći je klauzula koju je Inter stavio da može da ga vrati i ovog i narednog leta, s tim što će sledeće godine biti skuplji za 4.000.000 evra.
Kako Italijani javljaju, ovaj transfer je pogurao direktno trner Intera Kristijan Kivu, koji Stankovića poznaje iz mlađih selekcija.
