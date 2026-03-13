Prema rečima italijanskog novinara Nikola Šire, Inter će aktivirati klauzulu za Aleksandra Stankovića i za 23.000.000 evra ga vratiti na Đuzepe Meacu.

Podsetimo, Klub Briž je prošlog leta Stankovića platio svega 9.500.000 evra. Sreća u nesreći je klauzula koju je Inter stavio da može da ga vrati i ovog i narednog leta, s tim što će sledeće godine biti skuplji za 4.000.000 evra.