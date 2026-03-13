Slušaj vest

Srđan Blagojević vratio se na klupu Partizana, a pred povratnički debi protiv ekipe TSC Bačka Topola (subota, 16.00), održao je veoma zanimljivu konferenciju za medije.

Za početak, dotakao se aktuelne situacije.

- Ja ću iskoristiti priliku da budem neprijatno iskren, jer to je potrebno svima nama koji smo vezani za Partizan, počev od mene kao trenera, pa do navijača: Moramo da udahnemo dobro i da smanjimo malo očekivanja, imajući u vidu okolnosti u kojima smo i mogućnosti koje imamo. Treba da ćutimo i da radimo, bez populističkih izjava i samo uz predan rad, možemo da se nadamo periodu kada će se vratiti vera u bolju budućnost

Blagojević je govorio o narednom meču koji čeka crno-bele.

- Odradili smo četiri treninga, doduše ne u kompletnom sastavu. Nije to mnogo, odradili smo dosta stvari, koliko smo mogli. Pre svega što se tiče podsećanja na identitet i šta želimo da budemo. Naslonili smo se na rivala, analizu. Sve što je moglo da se uradi... Nama je posao olakšan jer je 90 odsto igrača upoznato sa principima. Što se tiče TSC-a, mi poslednjih godina igramo jako neizvesne mečeve sa njima. I neki ne nose baš prijatna sećanja. Imamo dramatična iskustva iz Kupa, ispadanje posle penala. Ekipa sastavljena od jako dobrih pojedinaca, imaju igrače sa fizičkom moći. Imaju dobra krila, pre svega Prestiža, Bosića, Savića, Sašu Jovanovića. Ulazimo u meč posle tri vezana poraza, naravno da je to opterećenje, ali očekujem reakciju ekipe i ne sumnjam da će biti tako. Vidim dobru energiju na treninzima - rekao je Blagojević, a zatim dodao:

- Skoro sam pročitao, nadam se da je tačno, da Partizan u ovoj sezoni ima prosečno 8.000 gledalaca. Verovatno je to zbog početka sezone. Ovog puta neću koristiti floskule da navijači dođu na meč. Mislim da nije potrebno. Svaki navijač koji dođe je dobrodošao, nadam se da ih neće biti niti malo manje, ali smo svesni da samo nekom novom energijom možemo da privučemo publiku koja dolazi.

Svestan je da ne može mnogo toga da se promeni za četiri dana.

- Ne može krucijalno, niko nema čarobni štapić. Može da postavi neke osnove. Tih 90 odsto igrača zna zahteve koje smo radili jedan duži period. Jesu se neke okolnosti promenile sa novim trenerima, ali treba da vratimo u normalan način funkcionisanja. Moramo dobro da udahnemo i smanjimo očekivanja, da ćutimo i da radimo. To je Partizanu sad potrebno i samo kroz predan rad u miru i tišini možemo da se nadamo da ćemo doći u period gde će se javiti vera i nada u budućnost.

Govorio je i o sastanku sa Predragom Mijatovićem.

- Razmenili smo par rečenica, normalno. Moj posao je da imam komunikaciju sa svakim u klubu profesionalno. Gospodin Mijatović nam je poželeo sreće i uspeha. Pričali smo o budućim planovima i trenutnoj situaciji.

Kada su želje u pitanju - nema dilemu.

- Pobeda je uvek lekovita, donosi mir i samopouzdanje, ali niko ne može da garantuje pobedu. Ne možemo samo da pričamo o njoj. Nisam pristalica velikih reči i dugoročnih planova. Verujem da neko može da pretpostavi kuda će se Partizan razvijati u narednom periodu, na nama je sad ovde da radimo i omogućimo klubu da napreduje kroz rad. Imam neku sliku, radio sam sa momcima. Nisam imao priliku da radim sa Mitrovićem, Polterom, malim Dušanom Jovanovićem... Jedno je kad gledate na TV-u i skupljate informacije, sasvim drugo kad radite sa njima. Imao sam dosta individualnih razgovora sa igračima, kad sklopimo sliku, donećemo odluku. Da li će biti promena sada, verovatno i hoće. Verujem da grupa može da izađe iz krizne situacije, ne samo kad je rezultat u pitanju.

Partizan ovog proleća nije dao nijedan gol u drugom poluvremenu, što Blagojevića brine.

- Čuo sam za taj podatak, nije prijatno. Pokupšavamo da saznamo koji je uzrok. Kad budemo definisali uzrok, onda dolazimo do zaključka da li manje ili više brzo može da se ispravi. Za sve je potreban rad, nema čarobnog štapića. Treba i vreme, mi ga nemamo.

Treme pred povratnički debi nema.

- Nemam u tom smislu tremu da se nečega bojim, svestan sam da situacija nije laka, da ima problema, da je situacija teža nego što je prvi put bila. Da nisam spreman da se upustim u borbu, ne bih sedeo pred vama. Najmirniji sam ako smo sve uradili na treningu što je trebalo. Trener ne može da garantuje rezultat, ali može da izabere način. Ja kao trener imam svoj identitet i principe kojih se držim. Svi smo mi dužni, bilo bi dobro da se analiziramo ako trebaju neke promene. Suština se kod mene neće menjati, naravno da postoji iskustvo koje sam imao u proteklih 10 meseci. Dobio sam bolju sliku u odlasku šta biste radili drugačije. Već smo nešto drugačije i uradili, povukli smo korake - zaključio je Srđan Blagojević.

