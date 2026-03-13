Slušaj vest

Teški dani tek predstoje FK Partizan, a mart mesec i obavezni monitoring UEFA zahtevaće opštu mobilnost svih struktura u klubu.

Posebno onih kojima su u opisu posla finansije i konsolidacija kluba i poslovnom smislu.

Rasim Ljajić u loži kluba na utakmici Partizana i niškog Radničkog Foto: Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Ne krije se i ne beži od odgovornosti

Rasim Ljajić, predsednik FK Partizan, otvoreno i bez ustezanja govorio je u intervjuu za Kurir o svim vrućim temama iz Humske.

Zašto ste jedini funkcioner FK Partizan koji ne beži od novinara?

- Situacija u klubu je nezahvalna. Svi koji smo na funkcijama treba da damo sve od sebe da sačuvamo stabilnost Partizana. Tačno je da u upravi postoje nesporazumi, razmirice, različita gledišta... Teško je sve to izbalansirati, da klub sačuva unutrašnji mir, a da sa druge strane narod i navijače ne lažemo da je sve bajno i idealno, jer nije - počeo je razgovor za Kurir Rasim Ljajić.

Predrag Mijatović i Rasim Ljajić u Ivanjici, na utakmici između Javora i Partizana Foto: Dragan Karadarevic ©/2025 Dragan Karadarevic/Starsport.rs ©

Ćute Lazović i Forcanova

Predrag Mijatović je uz vas bio jedini koji se nije krio od novinara. Sada se i on povukao. Danko Lazović je dao intervju samo jednom portalu. Milka Forcan nikada nije izašla pred novinare, iako su finansije u opisu njenog posla. Zašto?

- Mislim da nije problem, da bilo ko od njih govori... Verujem da će svi članovi Upravnog odbora FK Partizan biti dostupni javnosti u narednom periodu. Da odgovore na sva pitanja vezano za naš klub, posebno na ona sportska, ali i finansijska. Sada nije jednostavna situacija u klubu i to je razlog zašto ih nema u medijima. Sigurno je da će oni u narednim danima izaći u javnost i dati odgovor na svako pitanje.

Milka Forcan i Rasim Ljajić na utakmici između Partizana i Novog Pazara Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Konsenzus umesto preglasavanja

Koliko podele mogu da utiču na negativne stvari u i oko kluba?

- Najbolje je da se odluke donose konsenzusom ili uz saglasnost svih članova Upravnog odbora. Uvek sam se trudio da razgovaramo i odložimo neke odluke, ako za njih nemamo konsenzus i saglasnost. Ali... Mi vodimo klub i moramo da preuzmemo odgovornost. Neke odluke moraju biti donosene, pa i po cenu da to bude većinom glasova. Samo da klub ne bi trpeo. Moja želja je da ubudeće ne bude preglasavanja, već saglasnosti. To je bolje za klub i njegovu stabilnosti, jer tako u javnost šaljemo jaču poruku.

Kako naći skoro 3 miliona evra

Kakva je finansijska situacija u klubu, vezano za dug, a onda i monitoring UEFA?

- Nama predstoji obavezni monitoring 31. marta. Do tada moramo da nađemo 2,9 miliona evra, da platimo sve naše obaveze. Što se tiče ukupnog duga, nije se povećavao i to se drži pod kontrolom. Moram reći da u ovih 2,9 miliona evra računamo da nešto možemo da prolongiramo, uz nove sporazume i dogovore. Da ga spustimo na nekih dva ili 2,2 milione evra.

Jeste li pronašli novac? Nemate još mnogo vremena.

- Rekoh već, do 31. marta moramo da imamo sve završeno. Tražimo taj novac, pokušavamo na sve načine da ga obezbedimo. Razgovaramo sa privrednicima i bankama. Obratićemo se i državi ako bude bilo potrebno, kao i u svim ranijim monitorinzima. Država nam je uvek davala, a to nije mali novac.

Članovi UO FK Partizan - Predrag Mijatović, Rasim Ljajić, Milka Forcan, Danko Lazović Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Bez transfera nema novca

Jel niste mogli da obezbedite novac nekim transferom tokom zime? Potpredsednik kluba Predrag Mijatović ranije je otkrio da je država Srbija dosad Partizanu dala 22 miliona evra.

- Želimo da rasteretimo državu. Novac nam je potreban za plate zaposlenim i poslovanje kluba, zato održavamo sastanke sa ljudima iz sveta biznisa i bankama. Ključna stvar su transferi naših igrača. Računali smo da ćemo prodati nekog fudbalera u januaru, ali to se nije dogodilo. I zato smo došli u ovu situaciju da opet nemamo novca - rekao je Rasim Ljajić, a onda poentirao:

- S obzirom na potencijal i vrednost igrača u junu bismo mogli da uđemo u stabilniju fazu. Neće to biti ozdravljenje s obzirom na ukupan dug, ali... U kritičnom smo periodu, svesni smo toga.